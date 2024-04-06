Молодая девушка из Голландии решилась на эвтаназию из-за неизлечимой депрессии

Тер Бик живет в небольшой деревне в Нидерландах, недалеко от границы с Германией. Несмотря на то что она любит своего 40-летнего партнера и заботится о двух кошках, она планирует сделать эвтаназию в мае. Когда-то голландка хотела стать психиатром, но, всю жизнь страдая от психических расстройств, она не смогла закончить учебу или начать карьеру. Теперь она устала от жизни.

Как сообщает издание The Free Press, она решила сделать эвтаназию после того, как врачи сказали ей: "Мы больше ничего не можем для вас сделать. Вам никогда не станет лучше". В тот момент она решила, что смерть — это лучший выход: "Я всегда знала, что если мне не станет лучше, я не смогу справиться". Осознав безнадежность, Тер Бик сделала татуировку "древо жизни" на левой руке в обратном направлении: "Если древо жизни символизирует рост и новые начинания, то мое дерево — наоборот. Оно теряет листья и умирает. А когда дерево умрет, птица улетит. Я не считаю, что моя душа покидает меня, скорее, я освобождаюсь от жизни".

Эвтаназия будет сделана в ее доме — без музыки, на диване в гостиной. "Врач не будет меня торопить. У меня будет чашка кофе, чтобы успокоить нервы и создать приятную атмосферу. Затем доктор спросит, готова ли я. Я устроюсь на диване. Он убедится, что я знаю, что делаю и процедура начнется. Он пожелает мне хорошего сна".

Сначала врач введет успокоительное, а затем препараты, которые остановят сердце Бик. Когда женщина умрет, комитет по эвтаназии оценит факт смерти, чтобы убедиться, что врач следовал всем "надлежащим критериям ухода", и правительство Нидерландов объявит, что жизнь Зорайи тер Бик была законно прекращена. Похорон не будет, так как у нее осталось не так много родных и близких, и она не думает, что ее друзья захотят присутствовать. Вместо этого ее любимый муж развеет прах "в красивом месте в лесу", которое они уже выбрали. "Я немного боюсь умирать, потому что это что-то неизвестное. Мы не знаем, что за этим последует и последует ли? Это самое страшное".