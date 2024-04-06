Молодая девушка из Голландии решилась на эвтаназию из-за неизлечимой депрессии(27)
Зорайя тер Бик борется с депрессией, аутизмом и расстройствами личности. И хотя она физически здорова, женщина решила прервать свою жизнь. Врачи признали, что не могут ей помочь и что ей никогда не станет лучше.
Тер Бик живет в небольшой деревне в Нидерландах, недалеко от границы с Германией. Несмотря на то что она любит своего 40-летнего партнера и заботится о двух кошках, она планирует сделать эвтаназию в мае. Когда-то голландка хотела стать психиатром, но, всю жизнь страдая от психических расстройств, она не смогла закончить учебу или начать карьеру. Теперь она устала от жизни.
Как сообщает издание The Free Press, она решила сделать эвтаназию после того, как врачи сказали ей: "Мы больше ничего не можем для вас сделать. Вам никогда не станет лучше". В тот момент она решила, что смерть — это лучший выход: "Я всегда знала, что если мне не станет лучше, я не смогу справиться". Осознав безнадежность, Тер Бик сделала татуировку "древо жизни" на левой руке в обратном направлении: "Если древо жизни символизирует рост и новые начинания, то мое дерево — наоборот. Оно теряет листья и умирает. А когда дерево умрет, птица улетит. Я не считаю, что моя душа покидает меня, скорее, я освобождаюсь от жизни".
Эвтаназия будет сделана в ее доме — без музыки, на диване в гостиной. "Врач не будет меня торопить. У меня будет чашка кофе, чтобы успокоить нервы и создать приятную атмосферу. Затем доктор спросит, готова ли я. Я устроюсь на диване. Он убедится, что я знаю, что делаю и процедура начнется. Он пожелает мне хорошего сна".
Сначала врач введет успокоительное, а затем препараты, которые остановят сердце Бик. Когда женщина умрет, комитет по эвтаназии оценит факт смерти, чтобы убедиться, что врач следовал всем "надлежащим критериям ухода", и правительство Нидерландов объявит, что жизнь Зорайи тер Бик была законно прекращена. Похорон не будет, так как у нее осталось не так много родных и близких, и она не думает, что ее друзья захотят присутствовать. Вместо этого ее любимый муж развеет прах "в красивом месте в лесу", которое они уже выбрали. "Я немного боюсь умирать, потому что это что-то неизвестное. Мы не знаем, что за этим последует и последует ли? Это самое страшное".
Тер Бик — одна из многих людей на Западе, которые предпочитают прервать жизнь, а не страдать в мучениях. Часто решение об эвтаназии связано с неизлечимыми заболеваниями, но девушка страдает и от других симптомов, таких как депрессия и тревога, которые усугубляются неопределенностью жизни — экономической нестабильностью, давлением социума и кажущимися бесконечными страхом и разочарованием. Стеф Гроенвуд, специалист по этике здравоохранения из Кампенского теологического университета, объясняет изданию The Free Press: "Я вижу эвтаназию как приемлемый вариант, предлагаемый врачами и психиатрами, тогда как раньше она была последним средством. Это подходит для людей с психическими заболеваниями и особенно для молодых людей с психическими расстройствами".
Тео Бур, профессор этики здравоохранения в Протестантском теологическом университете в Гронингене, в течение десяти лет входил в Голландский совет по рассмотрению вопроса об эвтаназии. Он говорит: "Я вошел в состав комитета по пересмотру в 2005 году и проработал в нем до 2014 года. За эти годы я убедился, что голландская практика эвтаназии изменилась: от смерти как последнего средства к смерти как варианту".
Говоря об этом, Бор приводит в пример таких людей, как Зорайя тер Бир, которую, по мнению критиков, законодательство тактически "подталкивает" к самоубийству. Так же как и культура социальных сетей, прославляющая смерть, и радикальное движение активистов, защищающее право на смерть, утверждая, что у людей должен быть свободный выбор при прекращении жизни.
В 2001 году Нидерланды стали первой страной в мире, где эвтаназия была узаконена. С тех пор число людей, решивших уйти из жизни, удивительно велико. Согласно данным, опубликованным изданием Dutch News, в 2022 году в Нидерландах будет зарегистрировано 8 720 смертей от эвтаназии, что составляет около 5% от общего числа смертей в стране, и на 14% больше, чем в предыдущем году. Кроме того, в феврале этого года 93-летний бывший премьер-министр Нидерландов Дрис ван Агт умер вместе со своей женой от эвтаназии.
2 апреля тер Бик опубликовала в социальной сети Х статью о себе из The Free Press и объявила, что покинет социальные сети до своей смерти, сказав: "Для меня было честью дать понимание людям, которые хотели узнать больше".