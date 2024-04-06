Писателя Михаила Веллера признали в России иностранным агентом

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов писателя Михаила Веллера. Об этом говорится на сайте ведомства так: "Веллер выступал против спецоперации на Украине, призывал к действиям, которые могли привести к нарушению территориальной целостности России. Принимал участие как респондент на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, а также в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов. Проживает за пределами РФ“.

Веллер заявил RTVI, что не считает себя иностранным агентом, так как с 1996 года является гражданином Эстонии. Сейчас Веллер проживает за пределами России.

„Я какой-то очень странный иноагент. Я не в курсе всех тонкостей протокола этого, как сказать… Звания, титула формулировки? Этого „статуса“. Насколько мне известно, иноагент - это российский гражданин, который получает иностранные деньги. Мои заработки - от моих книг, которые всю жизнь издавались в России, которые покупали российские читатели“, - добавил он.

Также в список иноагентов внесли основательницу сети кафе „Андерсон“ Анастасию Татулову, „Российское социалистическое движение“ (РСД), „Институт нейрокогнитивных исследований“ и компанию „Большая семерка“.