111-летний британец — теперь самый старый мужчина на свете

Прадедушка, которому 5 апреля было 111 лет и 223 дня, объясняет свое долголетие потреблением традиционного британского блюда — рыбы с жареным картофелем по пятницам и регулярными пешими походами в юности.

Тиннисвуд сейчас живет в доме престарелых в городе Саутпорт. Он советует „тренировать ум“ и проявлять „умеренность“ во всем.

Предыдущий обладатель звания старейшего мужчины на Земле Хуан Висенте Перес Мора из Венесуэлы скончался во вторник в возрасте 114 лет.

Тиннисвуд, болельщик футбольного клуба „Ливерпуль“, родился в Саутпорте 26 августа 1912 года.

Он встретил свою жену Блодвен во время Второй мировой войны, они поженились в 1942 году.

Их дочь Сьюзен родилась в 1943 году. Пара прожила в браке 44 года — до смерти Блодвен в 1986 году.

Тиннисвуд работал в крупных компаниях — Royal Mail, Shell и BP — до выхода на пенсию в 1972 году.

Он говорит, что у него нет специальной диеты, Тиннисвуд продолжает наслаждаться своей любимой едой (рыбой с жареным картофелем).

В качестве рецепта долголетия он рекомендует „никогда не перегружать организм“, чтобы сохранить здоровье, а также ладить с людьми.

„Люди очень разные, — говорит Тиннисвуд . — Мы должны заставить эту разницу работать на нас, иначе потерпим неудачу“.

4 апреля ему был вручен сертификат Книги рекордов Гиннеса.

Документальные подтверждения того, что Тиннисвуд является самым старым из ныне живущих мужчин, были представлены старшим консультантом Книги рекордов Гиннесса по геронтологии Робертом Янгом и членами Исследовательской группой по геронтологии.

Самой старой из ныне живущих женщин в мире считает испанка Мария Браньяс Морера, которая недавно отпраздновала свое 117-летие.