„Пусть меня арестуют“. Дж. К. Роулинг ответила на шотландский закон о запрете разжигания ненависти постами о трансгендерах

Новый закон вступил в силу 1 апреля этого года, хотя шотландский парламент одобрил его еще в 2021-м. Он вводит уголовную ответственность за разжигание ненависти по признаку возраста, ограниченных возможностей, религии, сексуальной ориентации, трансгендерной идентичности или интерсексуальности (то есть смешанного проявления мужских и женских половых признаков).

Глава правительства Шотландии Хамза Юсаф заявил, что новый закон необходим, чтобы справиться с «растущей волной ненависти».

При этом закон не защищает женщин как отдельную социальную группу. Ожидается, что шотландское правительство позже предложит принять особый закон, направленный против женоненавистничества.

Роулинг неоднократно заявляла, что женщинами могут считаться только те, у кого бывает менструация.

Против писательницы звучали обвинения в трансфобии, в том числе — после выхода ее книги, в которой главный персонаж совершает злодейства, переодеваясь в женскую одежду. Десятки тысяч комментаторов посчитали, что Роулинг пренебрежительно отзывается о трансгендерных людях и не признает за ними право решать, к какому гендеру они себя относят.

Что написала Роулинг

Автор эпопеи о Гарри Поттере, которая живет в столице Шотландии Эдинбурге, отреагировала на вступление нового закона в силу постами в социальной сети Х (бывший твиттер).

В них она упомянула уголовные дела в отношении трансгендерных людей, в том числе — случай британки Ислы Брайсон, признанной виновной в изнасилованиях. Она описала этих людей как мужчин, хотя они сменили половую принадлежность. Мужчинами она также назвала нескольких активистов, которые борются за права трансгендеров.