Группа „Ногу свело!“ отменила концерт на Бали после скандала с „Би-2“

Информация об отмене появилась в телеграм-канале BRIEF. Авторы новости подчеркнули, что выступление „Ногу свело!“ перенесено на неопределенную дату. По словам самого Покровского, его коллектив совсем не хочет попадать в ту же ситуацию, что случилась в январе этого года с группой „Би-2“.

Напомним, что музыкантов арестовали в Пхукете после проверки документов. Как оказалось, разрешения на выступление у "Би-2" не было. Впрочем, существует мнение, что концерт рокерам сорвали российские дипломаты, которым не понравилась антигосударственная позиция "Би-2". При этом шоу "Би-2" в тайской Паттайе прошло по плану и без каких-либо эксцессов.

После задержания в Пхукете музыканты были отправлены в местную тюрьму, а затем депортированы в Израиль. В данный момент "Би-2" активно готовится к продолжению гастрольного тура, который затронет в том числе ряд стран Европы: Великобританию, Польшу, Литву, Латвию, Ирландию.