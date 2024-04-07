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07.04.2024, 15:16

ФОТО | Хейли Бибер снялась в откровенной фотосессии для Victoria’s Secret

 
ФОТО: Fred Duval | Shutterstock

Американская модель, представительница голливудской династии и младшая дочь актера Стивена Болдуина Хейли Бибер снялась в рекламе нижнего белья для Victoria’s Secret. Фотографом выступил Андриан Мартин.

В мае 2017 года Хейли Бибер возглавила список самых красивых женщин в мире по версии журнала Maxim, а в ноябре 2017 получила титул „Самая влиятельная девушка в мире стиля“ на церемонии FN Achievement Awards 2017.

В новой фотосессии для Victoria’s Secret модель позирует в белом кружевном комплекте нижнего белья, белом бюстье, на другом кадре она запечатлена в белом халате с чашкой кофе в руках. Фотографии были опубликованы в инстаграме бренда.

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