ФОТО | Хейли Бибер снялась в откровенной фотосессии для Victoria’s Secret

В мае 2017 года Хейли Бибер возглавила список самых красивых женщин в мире по версии журнала Maxim, а в ноябре 2017 получила титул „Самая влиятельная девушка в мире стиля“ на церемонии FN Achievement Awards 2017.

В новой фотосессии для Victoria’s Secret модель позирует в белом кружевном комплекте нижнего белья, белом бюстье, на другом кадре она запечатлена в белом халате с чашкой кофе в руках. Фотографии были опубликованы в инстаграме бренда.