"Война — не игра для женщин“: российская команда создала в Германии документальный спектакль о беженках

Мангейм — университетский город на юго-западе Германии, где живет 300 с небольшим тысяч человек. Почти половина — мигранты, дети мигрантов или репатрианты (даже в Берлине доля таких горожан меньше). Документальный спектакль „Война — не игра для женщин“ создан в основном из их историй.

Одна из героинь — Анастасия, украинская беженка. Ей кажется, что люди станут осуждать ее, если она будет наряжаться, носить макияж и красить ногти. Анастасия чувствует, что окружающие рассуждают так: „Она из Украины, ей должно быть грустно“. Она делится этим с Гретой Альберти — та берет у нее интервью, чтобы рассказать историю Анастасии со сцены.

На той же сцене стоит Нина Алерич: она пришла со своей собственной историей. Нина росла в югославском Мостаре; когда ей было восемь лет, началась Боснийская война. Мостар ее детства выглядит так: на одном берегу реки Неретвы живут боснийские мусульмане, на другом — хорваты-католики. У Нины есть татуировка со старым мостом, который соединяет две части города. Друг сказал ей: „С такой татуировкой ты не можешь считаться своей ни на одном берегу“. Нина ответила, что в этом и суть. „Для меня Мостар — только один. Нет ни хорватского Мостара, ни мусульманского“.

Каджав Ахмед, курдка из Ирака, тоже рассказывает о самой себе. Она вспоминает, как познакомилась с женщинами, входившими в одну из курдских партий — в какую именно, Каджав не уточняет. Эта партия не делала различий между мужчинами и женщинами: те и другие сражались в горах, им запрещалось чем-либо владеть и вести личную жизнь. „Женщины выглядели как мужчины, — говорит Каджав, — неопрятные, бородатые, с волосами на ногах и в мужских рубашках. Они уверенно говорили и крепко жали руку. Мы восхищались ими: вот какой должна быть женщина!“.

Как работает „Городской ансамбль“