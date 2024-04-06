06.04.2024, 20:30
ВИДЕО | Загляните за кулисы Лондонской недели моды с передачей „Стиль Жизни с Марком-Анатолием Эйном“
ФОТО: Shutterstock
Закулисье Лондонской недели моды - смотрите в программе „Стиль Жизни с Марком-Анатолием Эйном“ в воскресенье 7 апреля в 11:00 и 22:30 на TV3+!
В новом выпуске программы вместе с телезрителями отправимся в Лондон на открытие юбилейного модного сезона LONDON FASHION WEEK и увидим новые коллекции европейских дизайнеров! Также узнаем последние модные тенденции от Instrumentarium.
Авторская передача „Стиль Жизни“ дает телезрителям возможность окунуться в сказочный мир красоты, моды, музыки и быть в курсе самых интересных событий, происходящих во всем мире!