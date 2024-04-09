Идем гулять! В столичном районе Пыхья-Таллинн начинаются бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе

„Управа Пыхья-Таллинна уже десятый сезон организует серию бесплатных тренировок по скандинавской ходьбе. В этом году первая тренировка состоится 11 апреля в 11 часов. Занятия проводит тренер Рене Меймер, который обучит участников правильной технике упражнений. При необходимости, палки для ходьбы выдадут на месте“, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

„Мы продолжаем организовывать тренировки по ходьбе, поскольку для нас важно предоставлять жителям Пыхья-Таллинна возможность активного время препровождения на свежем воздухе, не зависимо от возраста или спортивной подготовки. Мы ждём всех заинтересованных,“ - добавила Пихлап.

Бесплатные тренировки проходят каждую неделю с 11 апреля до конца сентября. Сбор на площади на Штромке (Пельгуранна, 58). В июле тренировок не будет.