Между двух огней: принц Гарри вновь оказался перед сложным выбором

По информации британского таблоида Mirror, в первой половине мая в Великобритании будет отмечаться первый юбилей Invictus Games — созданных принцем Гарри соревнований для военных-спортсменов. По слухам, отмечаться десятилетие Invictus Games будет с особым размахом — на мероприятие даже приедут члены королевской семьи, с которыми у Гарри после его отъезда в США не самые простые отношения. При этом принц никак не может пропустить юбилей Invictus Games — в конце концов, это его детище.

Журналистов волнует и моральная сторона вопроса: просто приехать в Британию Гарри не сможет. Ему как минимум придется встретиться с онкобольным отцом и супругой брата, принца Уильяма, которой также недавно диагностировали злокачественную опухоль. Не выразить сочувствие не получится, это будет выглядеть попросту аморально.

Все это очевидно будет беспокоить Меган — актриса сделала все возможное, чтобы оторвать Гарри от семьи, и их вероятное примирение, скорее всего, ей не понравится. Возможно, Меган захочет сопровождать мужа в поездке, чтобы не дать ситуации выйти из-под контроля, однако даже она прекрасно понимает, что никто из королевской семьи не будет ей рад. Сейчас настроения в Лондоне в отношении Маркл весьма опасные: некоторые даже винят ее в болезни Карла, который пережил немало стресса из-за отъезда сына из Великобритании.