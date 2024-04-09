Роза Сябитова: все почему-то думают, что я очень жесткая, детей гноблю

„Все почему-то думают, что я очень жесткая, детей гноблю, заставляю делать, что хочу. На самом деле я дома молчунья. В чужие дела не лезу“, — сказала известная телесваха.

„Считаю, что у детей своя судьба. Но всегда говорю: если вы замуж выходите или женитесь, будьте любезны делать это все-таки с оглядкой на своих родителей. Потому что им тоже придется с вашим супругом за одним столом сидеть и родственниками их называть. Мы-то, конечно, ваш выбор примем. Но все-таки думайте о том, насколько нам будет тяжело или легко“, - добавила Сябитова.