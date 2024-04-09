Стендапер Андрей Айрапетов стал гостем нового выпуска „вДудь“(1)
Вчера, 8 апреля, на YouTube-канале Юрия Дудя вышел новый выпуск шоу „вДудь“, гостем которого стал Андрей Айрапетов — российский стендап-комик из Пермского края. Популярность он снискал благодаря тихим рефлексивным монологам о скромном житье-бытье, породившим мем „Сколько он плакал, чтобы мы смеялись“.
Юрий Дудь назвал Андрея Айрапетова „новой звездой русского стендапа“ за необычные концерты, которые граничат с театральными постановками, и откровенные шутки, через которые Андрей глубоко и жестко исследует тему семьи. Недавно он выпустил новый стендап-концерт „Позорище“, в котором тоже затронул эту тему.
В этом выпуске Дудь поговорил с Айрапетовым о политическом стендапе, конфликте с Артуром Чапаряном, комментариях „сколько он плакал, чтобы мы смеялись“ и о том, каково жить в пьющей семье.