Стендапер Андрей Айрапетов стал гостем нового выпуска „вДудь“

Юрий Дудь назвал Андрея Айрапетова „новой звездой русского стендапа“ за необычные концерты, которые граничат с театральными постановками, и откровенные шутки, через которые Андрей глубоко и жестко исследует тему семьи. Недавно он выпустил новый стендап-концерт „Позорище“, в котором тоже затронул эту тему.