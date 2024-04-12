Уникальный шанс! Открыт дополнительный набор участников учебной программы регаты Tall Ships Races

По словам члена правления Eesti Noorte Purjeõppeselts (Эстонского молодежного общества обучения парусному спорту) и координатора судов Мадиса Раллманна, для участия в учебной программе не обязательно иметь опыт в парусном спорте.

«Все задания на парусниках будут посильны для молодых людей, к тому же в командах учебных яхт – молодежь из разных стран, поэтому участники смогут не только получить захватывающий опыт, но и завести новые знакомства», – сказал Раллманн.

Подать заявку могут люди, которым на момент прохождения регаты (с 29 июня по 5 августа) от 15 до 25 лет, и они зарегистрированы в качестве жителей Таллинна в регистре народонаселения.

Поучаствовать можно в одном из этапов регаты: с 29 июня по 6 июля из Клайпеды в Хельсинки; с 6 по 13 июля из Хельсинки в Таллинн; с 13 по 20 июля из Таллинна в Турку; с 20 по 26 июля из Турку в Мариехамн; с 26 июля по 4 августа из Мариехамна в Щецин.

Таллинн берет на себя расходы участников на обучение и транспорт до места назначения и обратно. В качестве доли самофинансирования участники должны внести 300 евро и оплатить страхование путешествий. Подать заявку могут и молодые люди из других самоуправлений, однако они должны самостоятельно оплатить участие – около 1000 евро.

Обучение проводится на парусниках регаты Tall Ships Races 2024. В состав флота входят, как правило, и крупные исторические суда, и современные океанские яхты, в каждой команде как минимум половина – молодежь от 15 до 25 лет из разных стран, некоторые совершают морское путешествие впервые. На каждом паруснике, участвующем в учебной программе, работает опытная профессиональная команда, которая обеспечивает безопасность участников и проведение качественной программы.

Подать заявку можно до 30 апреля 2024 года или до тех пор, пока есть свободные места. Всего в рамках дополнительного набора примут до 40 участников.

Подать заявку на участие в учебной программе и найти дополнительную информацию можно на сайте: www.tallshipstallinn.ee/purjeope.