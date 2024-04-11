ФОТО | Как с помощью смартфона запечатлеть раннюю весну: советы профессионала
Сегодняшние смартфоны очень мощные – каждый может снимать природу и делиться кадрами с друзьями. Известный фотограф-натуралист Ремо Сависаар делится советами о том, как каждый может сделать отличные снимки пробуждающейся весенней природы.
„Фотографирование природы – очень приятное и медитативное занятие, оно требует времени. Нельзя просто мчаться с камерой по лесу, нужно сойти на несколько шагов с тропы, замедлиться и научиться наблюдать“, - Сависаар описал общие принципы съемки природы.
Оглядитесь!
Фотография – это искусство замечать, а это значит, что вам необходимо внимательно смотреть по сторонам и искать бросающиеся в глаза детали. Не торопитесь, гуляя на природе. Например, два ствола дерева, вырастающие из земли вместе, могут напоминать чьи-то ноги. Найдите детали, которые хотите показать, и подумайте, как их изобразить, потому что на фото вещи не обязательно должны быть такими, какие они есть на самом деле. Мир можно показать и в перевернутом виде.
Экспериментируйте с разными режимами и ракурсами
Когда объект выбран, попробуйте разные режимы и углы съемки. Например, чтобы сфотографировать бутон растения, стоит попытаться опустить смартфон на его уровень или перевернуть телефон так, чтобы объективы камеры были как бы прижаты к земле. Таким образом, вы получите минимально возможный угол съемки, что будет сразу заметно на снимке.
Из режимов я рекомендую попробовать все оптические линзы (0,6x, 1x, 5x), а также использовать портретный режим, который размывает фон и фокусируется на объекте. Если говорить более техническим языком, то можно включить режим HDR, который фотографирует предмет таким, каким его можно увидеть невооруженным глазом – для этого смартфон делает несколько снимков и склеивает их вместе, достигая реалистичного результата. HDR стоит использовать в сложных условиях освещения, например, на восходе или на закате солнца. Я сам использую Samsung Galaxy S24 Ultra и программу Expert Raw для детальной и персонализированной обработки фотографий, но технически она достаточно сложная. А обычный фотолюбитель может получить замечательные снимки и с автоматическими настройками.
Также стоит попробовать поиграть с экспозицией – это может оказать на фотографию неожиданный эффект. Для этого на экране, когда включена камера, есть ползунок экспозиции, который можно сдвинуть и таким образом создать очень интересный снимок. Ползунок экспозиции открывается при удержании пальца на экране – появляется кружок и над ним линия с солнцем посередине: перемещая его влево от солнца, можно уменьшить экспозицию изображения и наоборот.
Использовать ли зум?
Я рекомендую использовать зум, картинка будет очень хорошей, ею можно будет поделиться с друзьями, а эмоции будут переданы верно. Однако одного определенного правила не существует, вам придется пробовать разные объективы, с 1-кратным или 5-кратным оптическим зумом. А если вы снимаете растения в лесу среди деревьев, можно попробовать и вариант „рыбий глаз“, то есть 0,6-кратный зум.
Съемка птиц и животных
Фотографировать животных в дикой природе довольно сложно, а без использования зума практически невозможно. В лесу следует применять 10-кратный зум, да и то скорее все же получится панорамное изображение, чем снимок крупным планом. Для съемки животных стоит также отправиться в парк или зоопарк, где можно подобраться к ним достаточно близко и запечатлеть на фотографиях.
Просто идите и фотографируйте
Если вы хотите запечатлеть пробуждение природы и первые зеленеющие растения, вам придется фотографировать их крупно и вблизи, а не общим планом. Продумайте композицию и расположение, стоит ли снимать прямо сверху вниз и т.д. Обязательно делайте больше снимков и проверяйте, достаточно ли они резкие. Для этого просто увеличьте фотографию в галерее и рассмотрите ее. У смартфона очень хорошая оптика, и, если при увеличении снимок остается четким, его вполне можно распечатать на бумаге и поделиться им в социальных сетях. Впрочем, даже слегка размытое изображение выглядит в сети очень хорошо.
В качестве спуска затвора можно использовать и другие решение – например, у Samsung есть для этого стилус S Pen или смарт-часы, которые даже обеспечивают предварительный просмотр изображения. Во-первых, вы получите более стабилизированное изображение, а во-вторых, это дает возможность установить камеру отдельно, а самому оставаться в стороне, поджидая пугливое животное или птицу.