ФОТО | Как с помощью смартфона запечатлеть раннюю весну: советы профессионала

„Фотографирование природы – очень приятное и медитативное занятие, оно требует времени. Нельзя просто мчаться с камерой по лесу, нужно сойти на несколько шагов с тропы, замедлиться и научиться наблюдать“, - Сависаар описал общие принципы съемки природы.

Оглядитесь!

Фотография – это искусство замечать, а это значит, что вам необходимо внимательно смотреть по сторонам и искать бросающиеся в глаза детали. Не торопитесь, гуляя на природе. Например, два ствола дерева, вырастающие из земли вместе, могут напоминать чьи-то ноги. Найдите детали, которые хотите показать, и подумайте, как их изобразить, потому что на фото вещи не обязательно должны быть такими, какие они есть на самом деле. Мир можно показать и в перевернутом виде.

Экспериментируйте с разными режимами и ракурсами

Когда объект выбран, попробуйте разные режимы и углы съемки. Например, чтобы сфотографировать бутон растения, стоит попытаться опустить смартфон на его уровень или перевернуть телефон так, чтобы объективы камеры были как бы прижаты к земле. Таким образом, вы получите минимально возможный угол съемки, что будет сразу заметно на снимке.

Из режимов я рекомендую попробовать все оптические линзы (0,6x, 1x, 5x), а также использовать портретный режим, который размывает фон и фокусируется на объекте. Если говорить более техническим языком, то можно включить режим HDR, который фотографирует предмет таким, каким его можно увидеть невооруженным глазом – для этого смартфон делает несколько снимков и склеивает их вместе, достигая реалистичного результата. HDR стоит использовать в сложных условиях освещения, например, на восходе или на закате солнца. Я сам использую Samsung Galaxy S24 Ultra и программу Expert Raw для детальной и персонализированной обработки фотографий, но технически она достаточно сложная. А обычный фотолюбитель может получить замечательные снимки и с автоматическими настройками.