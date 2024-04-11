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11.04.2024, 18:30

Подарок ко Дню Таллинна: в ЦРК пройдет премьера новой детской оперы "Архитектор и Архивариус"

 
Вход свободный!
Vene Kultuurikeskus
Vene Kultuurikeskus
ФОТО: Tiit Tamme | Õhtuleht

Центр русской культуры подготовил подарок для жителей столицы ко Дню города - 15 мая в 18:00 состоится премьера детской оперы «Архитектор и Архивариус».

Главные герои детской оперы - Архитектор и Архивариус - ведут жаркий спор о том, каким быть нашему Таллинну. Как же примирить хранителей старины и любителей новизны? А просто любить наш древний и вечно молодой город! Приходите всей семьёй, поучаствуйте в споре и узнайте, чем дело кончилось.

АВТОРЫ:

Композитор - Vladimir Ignatov

Либретто - Елена Ларина

Режиссёр - Ирина Томингас

Художник - Ksenia Harkmaa

Хормейстер - Svetlana Zaugarova

В спектакле заняты солисты и музыканты Русское Филармоническое общество Эстонии и воспитанники детской хоровой студии Allegro Центра русской культуры

Продолжительность спектакля 40 минут (без антракта)

Рекомендуемый возраст 7+

Спектакль идёт на русском языке. Вход свободный.

Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.

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