Подарок ко Дню Таллинна: в ЦРК пройдет премьера новой детской оперы "Архитектор и Архивариус"
Центр русской культуры подготовил подарок для жителей столицы ко Дню города - 15 мая в 18:00 состоится премьера детской оперы «Архитектор и Архивариус».
Главные герои детской оперы - Архитектор и Архивариус - ведут жаркий спор о том, каким быть нашему Таллинну. Как же примирить хранителей старины и любителей новизны? А просто любить наш древний и вечно молодой город! Приходите всей семьёй, поучаствуйте в споре и узнайте, чем дело кончилось.
АВТОРЫ:
Композитор - Vladimir Ignatov
Либретто - Елена Ларина
Режиссёр - Ирина Томингас
Художник - Ksenia Harkmaa
Хормейстер - Svetlana Zaugarova
В спектакле заняты солисты и музыканты Русское Филармоническое общество Эстонии и воспитанники детской хоровой студии Allegro Центра русской культуры
Продолжительность спектакля 40 минут (без антракта)
Рекомендуемый возраст 7+
Спектакль идёт на русском языке. Вход свободный.
Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.