Подарок ко Дню Таллинна: в ЦРК пройдет премьера новой детской оперы "Архитектор и Архивариус"

Главные герои детской оперы - Архитектор и Архивариус - ведут жаркий спор о том, каким быть нашему Таллинну. Как же примирить хранителей старины и любителей новизны? А просто любить наш древний и вечно молодой город! Приходите всей семьёй, поучаствуйте в споре и узнайте, чем дело кончилось.