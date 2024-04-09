ФОТО | Невероятные выступления! Смотрите, как красочно прошло ледовое шоу Kings on Ice

Наряду с серебряным призером чемпионата Европы Александром Селевко, здесь выступили бронзовый призер чемпионата мира Адам Сиао Хим Фа, чемпионка Европы Лоена Хендрикс, номер один в рейтинге мирового фигурного катания - чемпион мира, американец Илья Малинин и много других мировых звезд фигурного катания.

Одним из главных героев этого великолепного представления стал известный скрипач-виртуоз, обладатель премии Грэмми и победитель Евровидения - Эдвин Мартон, который играет на легендарной скрипке Страдивари.

Мощные и трогательные мелодии сопровождали выступления выдающихся фигуристов, создавая неповторимую атмосферу и перенося зрителей в мир эмоций и изящества. Звуки скрипки Мартона проникали в душу каждого зрителя, создавая магическую атмосферу артистичности и романтики.

На фоне потрясающих музыкальных композиций Мартона, фигуристы сотворили на льду великолепные картины, рассказывающие истории и воплощающие различные эмоции. Каждое выступление было уникальным: зрители стали свидетелями захватывающих подъемов, элегантных спиралей и невероятных прыжков, которые заставили их задержать дыхание.