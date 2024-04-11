„Даже на похоронах не была“. Бывшая жена Петросяна борется за элитное наследство в Сочи

Магола, которая более полугода назад скончалась от онкологического заболевания, переписала свою шикарную квартиру у Черного моря на имя Степаненко, проигнорировав основных родственников — отца, мать и сестру. В данный момент семья Маголы пытается оспорить это решение в суде, доказав недееспособность смертельно больной женщины. Однако высока вероятность, что недвижимость все-таки достанется Степаненко.

„Для нас это завещание было полным шоком. У Наташи осталась я, мама и папа. Наш отец был тогда еще живой, ему был 81 год. Он умер через несколько месяцев после того, как не стало Наташи. Но до оглашения завещания не дожил, его раскрыли спустя полгода после смерти сестры. Благо, конечно, папа не узнал о нем. Он бы не выдержал такого“,— рассказала сестра Маголы Лариса в разговоре с „Комсомольской правдой“.

Об отношениях юмористки и дизайнера известно мало. Какое-то время Магола жила в квартире Елены в Сеченовском переулке Москвы. В 2022 году она слегла с тяжелой болезнью — Степаненко часто навещала подругу в больнице и помогала с дорогими препаратами.

Впрочем, по словам Ларисы, ее сестра с юмористкой никогда тесно не общалась.

„Елена Степаненко на похоронах подруги даже не была. Казалось бы, если так близки были, что даже унаследовала состояние, мы бы встретили ее на прощании с Наташей. Но нет“, — цитируют ее слова журналисты.

Примечательно, что в иске Маголы значатся еще два ответчика, которые также не являются членами ее семьи — брат гражданского мужа Натальи Алексей Курташ и сын ее второго мужа, сербского архитектора Миодрагу Цвийича Иван. Им она отписала два дома в Москве, в одном из которых до сих пор проживают ее родственники.

Семья Натальи Маголы сдаваться не собирается: очередное заседание суда по делу назначено на 18 апреля. Известно, что сама Степаненко на слушания не приходит, вместо нее это делают адвокаты. По слухам, в данный момент юмористка вообще находится в Нью-Йорке, а в России появляется довольно редко.