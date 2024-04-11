Не пропустите! В Таллинне будут бесплатно раздавать мороженое Ben & Jerry’s

Это глобальное событие, которое проходит каждый год в одно и то же время по всему миру, и в ходе которого раздается более миллиона бесплатных порций мороженого. В этом году компания Ben & Jerry’s надеется побить предыдущий рекорд - 970 000 бесплатных мороженых, розданных в прошлом году, и достичь заветной отметки в один миллион.

После перерыва в несколько лет мероприятие возвращается в Эстонию, и в торговом центре Kristiine будет бесплатно роздано более 2000 порций мороженого Ben & Jerry’s.

Эта традиция зародилась в 1979 году, когда основателям Ben & Jerry’s Бену Коэну и Джерри Гринфилду пришлось пережить свою первую зиму - как малому бизнесу, состоящему из двух человек - в замерзшей тундре штата Вермонт. По данным Национальной метеорологической службы, средняя температура достигла рекордно низких отметок -10°C, а количество выпавшего снега составило рекордные 134 сантиметра.

День бесплатного мороженого - способ оказать помощь обществу и поблагодарить поклонников за их поддержку. Ведущим мероприятия будет Женя Фокин, а музыкальное сопровождение обеспечит DJ FIELDZ. Также будут проводиться викторины, игры и рассказываться интересные факты о Ben & Jerry’s.

Мероприятие пройдет в атриуме центра Kristiine со стороны уличной парковки. Мероприятие может закончится раньше, если бесплатное мороженое подойдет к концу.