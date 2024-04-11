Эстония ищет „Большую семью года“: предложите своего кандидата, который заслуживает титула и 10 000 евро
Начиная с сегодняшнего дня можно представлять кандидатов на проводимый Союзом многодетных семей Эстонии конкурс „Большая семья года“, победитель которого получит от Bigbank стипендию 10 000 евро.
По словам Ааге Ыунап, президента Союза многодетных семей Эстонии, для конкурса «Большой семьи года» этот год юбилейный. «Уже 20 лет большие семьи со всей Эстонии собираются в мае на День семьи, и уже в 15 раз мы проводим конкурс «Большая семья года». Надо сказать, то, как недоходный и коммерческий сектора объединяются для долгосрочного сотрудничества в целях выражения признания и поддержки больших семей, действительно впечатляет, – сказала Ыунап. – Для любой страны и для любого народа многодетные семьи – самый важный гарант будущего. Вклад, который эти замечательные родители вносят в общество, достоин внимания и уважения, поэтому мы хотим выразить им признание и поставить их в пример другим», – сказала Ыунап, призывая всех нас замечать многодетные семьи и предлагать своих кандидатов на конкурс.
По словам Йонны Пехтер, руководителя Bigbank Eesti, цель стипендии в 10 000 евро, которую Bigbank предоставит семье-победителю, – поддержать детские увлечения, предложить возможности для обучения и развития. «В более широком смысле, задача конкурса — воздать должное дружным многодетным семьям, и стипендиальный фонд помогает воплотить в жизнь те захватывающие идеи и мечты, которые в противном случае могли бы в большой семье остаться не реализованными», – сказала Пехтер.
Конкурс «Большая семья года» в этом году будет проводиться уже в пятнадцатый раз. К участию приглашаются все активные и энергичные семьи с четырьмя и более детьми. Кандидатов на звание «Большая семья года» до 28 апреля могут выдвигать согласно условиям конкурса все жители Эстонии: сами семьи, их родственники, коллеги по работе, знакомые и друзья. Для этого необходимо заполнить соответствующую анкету на сайте Союза многодетных семей Эстонии. Победитель конкурса «Большая семья года» будет объявлен на Дне семьи, который Союз организует и проведёт 19 мая в Таллиннском зоопарке.
В прошлом году в конкурсе участвовало 85 семей, титул и стипендию Bigbank на сумму 10 000 евро получила проживающая в Васула, в Тартумаа семья Калам, в которой четверо детей. Родители в этой семье связаны с факультетами естественных наук Тартуского университета, у них есть степени и, как они сами сказали, их «вера основана на образовании и науке». Папа Кристьян – учёный и работает преподавателем, а мама Брит, оставаясь дома с младшим ребёнком, работала в домашнем офисе аналитиком в финтех-фирме, и в целях саморазвития получает специальность растениевода в Олуствереской школе обслуживания и сельской экономики.
Союз многодетных семей Эстонии был создан в 1996 году. Союз является зонтичной организацией для семей с тремя и более детьми. Деятельность Союза основана на уважении и поддержке многодетных семей. Сеть организаций Союза состоит из 19 региональных организации, которые объединяют 4000 семей, в которых в общей сложности растёт более 14 000 детей.