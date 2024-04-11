Эстония ищет „Большую семью года“: предложите своего кандидата, который заслуживает титула и 10 000 евро

По словам Ааге Ыунап, президента Союза многодетных семей Эстонии, для конкурса «Большой семьи года» этот год юбилейный. «Уже 20 лет большие семьи со всей Эстонии собираются в мае на День семьи, и уже в 15 раз мы проводим конкурс «Большая семья года». Надо сказать, то, как недоходный и коммерческий сектора объединяются для долгосрочного сотрудничества в целях выражения признания и поддержки больших семей, действительно впечатляет, – сказала Ыунап. – Для любой страны и для любого народа многодетные семьи – самый важный гарант будущего. Вклад, который эти замечательные родители вносят в общество, достоин внимания и уважения, поэтому мы хотим выразить им признание и поставить их в пример другим», – сказала Ыунап, призывая всех нас замечать многодетные семьи и предлагать своих кандидатов на конкурс.

По словам Йонны Пехтер, руководителя Bigbank Eesti, цель стипендии в 10 000 евро, которую Bigbank предоставит семье-победителю, – поддержать детские увлечения, предложить возможности для обучения и развития. «В более широком смысле, задача конкурса — воздать должное дружным многодетным семьям, и стипендиальный фонд помогает воплотить в жизнь те захватывающие идеи и мечты, которые в противном случае могли бы в большой семье остаться не реализованными», – сказала Пехтер.