ФОТО | Шик, блеск, красота: смотрите, как прошел благотворительный ужин от The House Of Hearts Philanthropic Club и Bentley Tallinn

„Должен сказать, что наше мероприятие удалось, и за это я хочу поблагодарить наших гостей и наших партнеров: Bentley Tallinn, ABCLED, Uuskarja residentsid, PC Financial services и VinVin veinipood. Это было первое масштабное благотворительное мероприятие нашего фонда, и совершенно точно – оно станет прекрасным началом для дальнейшей долгой и продуктивной работы. Мы видим, что состоявшиеся и состоятельные люди хотят делать добрые дела, им нравится идея, что мы можем не просто собираться в красивом месте и проводить интересно время, – но одновременно с этим и кому-то помочь. Эта практика распространена во всех успешных странах мира, и для нас большая честь стать теми, кто делает это дело в нашей родной стране“, - рассказал соучредитель и член правления фонда The House Of Hearts Philanthropic Club Вадим Абель, добавив, что планы клуба далеко за пределы Эстонии.