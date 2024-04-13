ФОТО | Шик, блеск, красота: смотрите, как прошел благотворительный ужин от The House Of Hearts Philanthropic Club и Bentley Tallinn

„Должен сказать, что наше мероприятие удалось, и за это я хочу поблагодарить наших гостей и наших партнеров: Bentley Tallinn, ABCLED, Uuskarja residentsid, PC Financial services и VinVin veinipood. Это было первое масштабное благотворительное мероприятие нашего фонда, и совершенно точно – оно станет прекрасным началом для дальнейшей долгой и продуктивной работы. Мы видим, что состоявшиеся и состоятельные люди хотят делать добрые дела, им нравится идея, что мы можем не просто собираться в красивом месте и проводить интересно время, – но одновременно с этим и кому-то помочь. Эта практика распространена во всех успешных странах мира, и для нас большая честь стать теми, кто делает это дело в нашей родной стране“, - рассказал соучредитель и член правления фонда The House Of Hearts Philanthropic Club Вадим Абель, добавив, что планы клуба далеко за пределы Эстонии.

В мероприятии приняли участие 50 человек, для гостей играла знаменитая эстонская виолончелистка Сильвия Ильвес, которой аккомпанировал Стефан Ильвес. Помимо звездной семьи Ильвесов на вечере для гостей играл юный пианист, студент Таллиннской школы музыки и балета, Мартин Айнсалу. „Для нас было очень важно объединить два полюса: уже взошедшую звезду, признанную в Эстонии и Европе, и молодого музыканта, который только начинает свой путь в мире искусства. Кроме того, гости нашего ужина и сами организовывают различные мероприятия, на которые приглашают музыкантов. И наша идея заключается в том, чтобы молодые артисты были представлены публике. Мы видим свою задачу в том, чтобы помогать талантам начать свой путь к сцене“, - рассказала соучредитель и член правления фонда Елена Соколовская-Душаков.