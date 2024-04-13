ФОТО | Что такое "Зеленая охота“ и почему она столь популярна?

Юные участники „Зеленой охоты“ собирали и доставляли в Kuusakoski использованные алюминиевые формы от чайных свечей и устаревшую мелкую электронику, такую как старые телефоны, компьютеры, кабели, зарядные устройства и прочий электронный мусор. Многие из молодых людей также сами приняли участие в составлении программы „Зеленой охоты“, и помогли, например, создать учебные материалы с элементами игры и контент для социальных сетей, а также организовать конференцию. Важнейшая цель программы – повысить экологическую осведомленность детсадовцев и школьников, донеся до них идею о необходимости переработки и сортировки мусора.

„В этот раз в экологической программе приняли участие 483 группы со всей Эстонии, что на 25% больше, чем в прошлом году. Число участников выросло на целый 41%, – сказал инициатор экологической программы „Зеленая охота“, председатель правления ведущего предприятия экономики замкнутого цикла Kuusakoski Урмо Вийситамм. – Поскольку масштабы „Зеленой охоты“ стремительно растут, и мы видим, что молодым людям нравятся совместные занятия с элементом игры, мы приглашаем присоединиться к этой образовательной программе все прочие предприятия, учреждения и организации“.

„За обществом, основанном на принципах экономики замкнутого цикла, будущее, а подобные проекты однозначно являются хорошей возможностью для ознакомления с принципами и необходимостью сортировки отходов и повторного использования. Я надеюсь, что программа также вдохновит на новые проекты в сфере экологического образования“, – прокомментировал министр климата Кристен Михал.

Наряду с Kuusakoski в программе принимают участие волость Ляэне-Харью, Telia, Kalev Spa, Viking Line, Valemivihik, карьер Румму, Unilever, Stillabunt, Тартуский дом природы („Зеленая школа“), Центр стратегического управления Таллинна („Мусорный волк“), Министерство климата, Fairtrade, Alexela и др. Своим примером „Зеленую охоту“ поддерживает Gameboy Tetris.