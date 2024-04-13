ФОТО | Что такое "Зеленая охота“ и почему она столь популярна?
Ориентированная на молодежь образовательная экологическая программа Rohejaht („Зеленая охота“) объединила рекордные 14 500 человек со всей Эстонии. Участники помогли подарить новую жизнь более чем 1,3 миллиона использованных форм от чайных свечей и 3,5 тоннам старой электроники.
Юные участники „Зеленой охоты“ собирали и доставляли в Kuusakoski использованные алюминиевые формы от чайных свечей и устаревшую мелкую электронику, такую как старые телефоны, компьютеры, кабели, зарядные устройства и прочий электронный мусор. Многие из молодых людей также сами приняли участие в составлении программы „Зеленой охоты“, и помогли, например, создать учебные материалы с элементами игры и контент для социальных сетей, а также организовать конференцию. Важнейшая цель программы – повысить экологическую осведомленность детсадовцев и школьников, донеся до них идею о необходимости переработки и сортировки мусора.
„В этот раз в экологической программе приняли участие 483 группы со всей Эстонии, что на 25% больше, чем в прошлом году. Число участников выросло на целый 41%, – сказал инициатор экологической программы „Зеленая охота“, председатель правления ведущего предприятия экономики замкнутого цикла Kuusakoski Урмо Вийситамм. – Поскольку масштабы „Зеленой охоты“ стремительно растут, и мы видим, что молодым людям нравятся совместные занятия с элементом игры, мы приглашаем присоединиться к этой образовательной программе все прочие предприятия, учреждения и организации“.
„За обществом, основанном на принципах экономики замкнутого цикла, будущее, а подобные проекты однозначно являются хорошей возможностью для ознакомления с принципами и необходимостью сортировки отходов и повторного использования. Я надеюсь, что программа также вдохновит на новые проекты в сфере экологического образования“, – прокомментировал министр климата Кристен Михал.
Наряду с Kuusakoski в программе принимают участие волость Ляэне-Харью, Telia, Kalev Spa, Viking Line, Valemivihik, карьер Румму, Unilever, Stillabunt, Тартуский дом природы („Зеленая школа“), Центр стратегического управления Таллинна („Мусорный волк“), Министерство климата, Fairtrade, Alexela и др. Своим примером „Зеленую охоту“ поддерживает Gameboy Tetris.
Из принявших участие 483 групп призы были разыграны среди 75 групп, причем 42 из них смогут 19 апреля принять участие в финальном мероприятии. Список победителей розыгрыша опубликован на сайте Kuusakoski. В финальном мероприятии более молодых участников ждет игра на сортировку отходов с Мусорным волком, а старшую целевую группу – панельное обсуждение и концерт. Часть программы также пройдет под открытым небом. Можно будет увидеть демонстрацию утилизации старого автомобиля при помощи пресса Kuusakoski и совместные учения спасательного департамента (MTÜ Lilleküla Vabatahtlik Pääste) и скорой помощи по спасению человека из попавшего в аварию автомобиля. Молодых людей также будут приветствовать представители полиции. Весь день будет вестись прямая трансляция в Facebook, все желающие смогут увидеть ее по адресу https://fb.me/e/1XWWHXiyi
В прежние годы свой вклад в защиту окружающей среды внесли более 70 000 молодых жителей Эстонии: всего было собрано более 17,7 миллиона форм от чайных свечей и 7,1 тонны старой электроники.
Kuusakoski – крупнейший в Эстонии поставщик услуг экономики замкнутого цикла, перерабатывающий около половины всего металлолома в стране. У Kuusakoski 12 пунктов обслуживания по всей Эстонии: в Хаапсалу, Йыхви, Нарве, Пайде, Палдиски, Пярну, Раквере, Рапла, Таллинне, Тарту, Вильянди и Выру.