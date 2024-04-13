"Кто в ТЕРЕМОЧКЕ живет?“ - Русский культурный центр приглашает на праздник для всей семьи

После представления ученики и учителя Ласнамяэской музыкальной школы познакомят детей с флейтой, кларнетом, медными духовыми, гитарой и аккордеоном. Расскажут юным гостям мероприятия, как рождается музыка в каждом инструменте, ответят на вопросы и сфотографируются вместе со всеми желающими.

В фойе первого этажа до и после представления будет открыта презентация продукции Особой мастерской «Петя сделал», в которой собираются вместе молодые люди с особыми потребностями, чтобы творить, общаться и дружить.

Организация мероприятия проводится на пожертвования, собранные в социальной сети Фейсбук на проведение праздника для детей с особыми потребностями.

После представления сохранить эмоции на долгую память можно в фотобоксе, услуги которого дарит детям бесплатно фирма Chixl Eesti.

Вход на мероприятие свободный не только для детей с особыми потребностями, но и для их друзей, и для всех добрых людей любого возраста.

Продолжительность сказки 40-45 минут.

После представления знакомство с гостями 30-40 минут.

Мероприятие пройдет на русском языке.

Ссылка на мероприятие: https://www.facebook.com/events/3289562521344669/