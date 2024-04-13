"Кто в ТЕРЕМОЧКЕ живет?“ - Русский культурный центр приглашает на праздник для всей семьи(2)
В воскресенье 14 апреля в 12 часов в Центре Русской культуры пройдет бесплатное мероприятие для всей семьи „Кто в Теремочке живет?“ — праздник музыки для всех!“ В программе детская опера „Теремок“ композитора Владимира Игнатова в живом сопровождении рояля, скрипки, флейты и баяна. Солисты — юные воспитанники детской хоровой студии Allegro и Юрий Тужанский.
После представления ученики и учителя Ласнамяэской музыкальной школы познакомят детей с флейтой, кларнетом, медными духовыми, гитарой и аккордеоном. Расскажут юным гостям мероприятия, как рождается музыка в каждом инструменте, ответят на вопросы и сфотографируются вместе со всеми желающими.
В фойе первого этажа до и после представления будет открыта презентация продукции Особой мастерской «Петя сделал», в которой собираются вместе молодые люди с особыми потребностями, чтобы творить, общаться и дружить.
Организация мероприятия проводится на пожертвования, собранные в социальной сети Фейсбук на проведение праздника для детей с особыми потребностями.
После представления сохранить эмоции на долгую память можно в фотобоксе, услуги которого дарит детям бесплатно фирма Chixl Eesti.
Вход на мероприятие свободный не только для детей с особыми потребностями, но и для их друзей, и для всех добрых людей любого возраста.
Продолжительность сказки 40-45 минут.
После представления знакомство с гостями 30-40 минут.
Мероприятие пройдет на русском языке.
Ссылка на мероприятие: https://www.facebook.com/events/3289562521344669/