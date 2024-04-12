Улететь в космос: Таллинн сотрясет ретро-дискотека с любимыми хитами

На этот раз клуб СatHouse превратится в космический дэнспол, так как главной звездой праздника станет легендарный DJ КОСМОНАВТ с супер-сетом из хитов группы РАДИОТРАНС: «Если очень захотеть, можно в космос полететь», «Земля в огне», «Горячий как солнце и мокрый, как дождь», «Плазма», «Восток 5» и другими.

Представьте ночь, когда время поворачивается вспять, и ваши любимые хиты конца 90-х и начала 00-х вновь оживают в ритме ностальгии. Вас приглашают на эксклюзивную ретро-дискотеку для истинных ценителей тех времен, кому за 35, где каждая мелодия — это ключ к лучшим воспоминаниям о незабываемых ночах в клубах „Террариум“, „Декольте“, „Арктик“.

Закрутите вихрь времени в стиле ретро, где вас ждут легендарные треки, которые когда-то заставляли вас танцевать до утра. На этой дискотеке каждая песня — это капсула времени, которая перенесет вас во времена молодости и беззаботности.

Для тех, кто помнит, как в первые звуки любимой песни сердце замирало в предвкушении ночи полной танцев, — это ваша ночь. Переживите ее снова, встретьте старых друзей, заведите новые знакомства и поделитесь историями о тех самых, незабываемых временах.

Приготовьтесь переступить порог в мир, где прошлое встречается с настоящим, и каждое ваше движение будет наполнено эмоциями. Не упустите возможность пережить молодость вновь на супер-ретро-дискотеке „МИРАЖ“.

Ссылка на мероприятие тут.

Билеты можно приобрести по ссылке.