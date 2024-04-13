Сотрудника картинной галереи в Германии уволили за то, что он повесил в ней свою картину

По сообщениям местных СМИ, чтобы выставить свое произведение, 51-летний мужчина просверлил два отверстия в стене художественного музея „Пинакотека современности“ в Мюнхене.

Таким образом начинающий художник надеялся привлечь внимание к своему творчеству.

Его работа размером 60 на 120 сантиметров какое-то время висела в пустом проходе галереи, однако представитель музея сообщил, что продолжалось это недолго.

„Кураторы сразу же замечают подобное“, — сказала сотрудница галереи Тине Нелер немецкой газете Süddeutsche Zeitung, добавив, что картину вернули ее автору.

Мужчина работал сотрудником отдела технического обслуживания галереи — он называл себя художником-фрилансером. После инцидента с ним прекратили трудовые отношения, а также запретили посещать галерею.

„Пинакотека современности“ — один из крупнейших музеев современного искусства в Европе, где представлены работы Пабло Пикассо, Макса Эрнста и Сальвадора Дали.

Несколько месяцев назад похожий инцидент произошел в Федеральном выставочном зале искусств (Bundeskunsthalle) в Бонне.

Когда его сотрудники разбирали экспозицию, они обнаружили среди экспонатов одну лишнюю работу.

„Мы находим это забавным и хотим познакомиться с художником. Так что обращайтесь! Никаких проблем не будет. Слово чести“, — написал Bundeskunsthalle в своем аккаунте в X.

Позже выяснилось, что художница по имени Данай Эммануилидис связалась с организаторами выставки и сообщила, что картина принадлежит ей.

Эммануилидис рассказала, что всегда хотела, чтобы одна из ее картин попала на выставку. „Я пронесла ее под надетым на себя широким балахоном“, — рассказала она местной телекомпании WDR.

Ее картина — женский портрет под названием „Джорджия“ — в итоге была продана галереей на аукционе, а вырученные средства переданы кельнской благотворительной организации ArtAsyl.