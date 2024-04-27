Пять величайших загадок истории, которые вряд ли когда-нибудь получится разгадать

Как бы захватывающе это ни выглядело в фильмах о приключениях Индианы Джонса, вряд ли мы когда-нибудь разгадаем некоторые загадки истории. Скорее всего, нам придется смириться с тем, что мы никогда не узнаем, как выглядел Ковчег Завета или где похоронена Клеопатра, пишет Delfi Life.