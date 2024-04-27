Топчик
27.04.2024, 18:00

Пять величайших загадок истории, которые вряд ли когда-нибудь получится разгадать

 (3)
USA JOHN F KENNEDY FILES TO BE RELEASED
USA JOHN F KENNEDY FILES TO BE RELEASED
ФОТО: ABBIE ROWE / NATIONAL PARK SERVICE HANDOUTABBIE ROWE / NATIONAL PARK SERVI | Scanpix

Как бы захватывающе это ни выглядело в фильмах о приключениях Индианы Джонса, вряд ли мы когда-нибудь разгадаем некоторые загадки истории. Скорее всего, нам придется смириться с тем, что мы никогда не узнаем, как выглядел Ковчег Завета или где похоронена Клеопатра, пишет Delfi Life.

Иногда древнюю загадку не удается разгадать, потому что невозможно найти новых доказательств или археологический объект, который можно было бы изучить, был утерян. Есть вещи, которые настолько запутаны, что найти нужную разгадку не представляется возможным… На какие вопросы мы вряд ли когда-нибудь найдем ответы?

Что представляли собой воздушные сады Вавилона?

Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии