Юлия Ауг об Алле Пугачевой: „Алла - символ России, значимая личность“

Что вы сами думаете об Алле?

Она мне очень нравится, безумно! Для меня она удивительная певица, и, знаешь, также актриса. Когда я впервые режиссировала спектакль в Красноярске, в котором играли только женщины, во время репетиций я показала им телевизионную запись конца 1970-х годов, где Алла исполняет песню „Звёздное лето“. То, как она это поет, словно мини-фильм - как она подлинна! Какая она многогранная во время выступления. Это филигранная, ювелирная актерская игра.

Знакомы ли вы лично с Аллой Пугачёвой?

Мы встретились в Москве, когда делали в „Гоголь-центре“ спектакль „Наша Алла“. Алла Борисовна пришла его посмотреть, мы пообщались за кулисами. Кстати, я также сыграла в фильме „Хочу замуж“ как энергичная мама, поющая в караоке песню Пугачевой „В воду войду“. Мы отправили ей записанную моим голосом песню и спросили, можем ли мы ее использовать. Она сказала: давайте, используйте! Так что небольшой опыт с ее композициями у меня уже был.

Как вы относитесь к отъезду Аллы Пугачёвой из России?

У каждого человека есть право жить так, как он хочет, думать, как хочет, и открыто говорить об этом. За это его нельзя наказывать.

Если бы она вернулась на родину, что бы с ней случилось?

Думаю, что её никто бы не наказал. Именно её. Моё внутреннее нутро говорит мне, что правительство очень ждёт, чтобы она вернулась. Мне кажется, что её примут с распростертыми объятиями, но, вероятно, без её мужа Максима Галкина, только с детьми. Алле всё было бы простительно... Алла - символ России, значимая личность.

Полное интервью с Юлией Ауг о спектакле „Айсберг“ можно прочитать тут.