Молодежный центр Хааберсти приглашает на вечер греческой культуры

Старейшина района Хааберсти Олег Сильянов отметил, что культурный вечер, посвященный Турции, который состоялся в марте в молодежном центре, был очень успешным и получил положительную обратную связь. „Поскольку доброволец молодежного центра Селин Иш Озсой - многонациональный человек, было решено провести также вечер греческой культуры“, - сказал старейшина.

Молодежный работник центра деятельности Хааберсти Кевин Полл добавил, что на мероприятии у всех желающих будет возможность познакомиться поближе с добровольцем Селин, открыть для себя увлекательную культуру, традиции Греции и узнать интересные факты о стране. „Участники смогут насладиться греческими танцами, музыкой и едой, а также проверить свои знания в игре Кахут“, - пояснил молодежный работник, пригласив всех желающих на мероприятие.

Приходите и окунитесь в греческую культуру, традиции и кухню! Мероприятие начинается в 15:00 и будет проводиться на английском.