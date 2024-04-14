ФОТО | Выставка Эстонского совета помощи беженцам рассказывает истории людей, бежавших от кризисов

На выставке представлены портретные фотографии Кейу Вирро. Изображенные на фотографиях люди покинули свою родину из-за войны, вооруженного конфликта или преследований. Их переезд был не добровольным выбором, а выбором между жизнью, которую стоит прожить, и жизнью, которую не стоит жить, а зачастую и вопросом жизни и смерти.

По словам руководителя программ помощи беженцам в Эстонии Сигрид Сольник, за созданием выставки стоит желание рассказать о причинах вынужденной миграции и рассказать истории людей, прибывших в Эстонию: „Меняющие жизнь кризисы и вынужденное перемещение затрагивает все больше людей во всем мире - сегодня это затронуло уже более 110 миллионов человек, чьи успехи и неудачи, желания и страхи при начале новой жизни заслуживают того, чтобы их услышали и поняли“, сказала Сольник.

На выставке представлены истории людей, вынужденных покинуть свои дома из восьми разных стран: Афганистана, Сектора Газа, Ирака, Сирии, Турции, Украины, Белоруссии и России.

Выставка „Голоса посреди кризиса. Истории беженцев“ будет открыта круглосуточно до конца июня в галерее Трех деревьев, расположенной на открытой площадке в творческом городке Теллискиви.

Эстонский совет помощи беженцам (Eesti Pagulasabi) – это некоммерческая организация, действующая в общественных интересах. Организация имеет сертификат Европейского союза для оказания гуманитарной помощи. Эстонский совет помощи беженцам основан в 2000 году, с целью отстаивать права и благополучие беженцев в Эстонии и за рубежом.