В Германии можно получить 18 000 евро за лежание в кровати

В Немецкий центр авиации и космонавтики (Deutsches Zentrum für Luft - und Raumfahrt / DLR) стартует новый исследовательский проект. Для его осуществления центру требуются "наземные астронавты" - пробанды, готовые пролежать 60 дней подряд, пишет Deutsche Welle.

60 дней в кровати. Это отпуск или мучение?

Звучит вроде бы неплохо: два месяца без будильника, необходимости куда-то торопиться и заниматься делами. Однако не все так просто. Кровать будет наклонена на шесть градусов - так, что голова испытуемых будет располагаться ниже уровня ног, причем постоянно, а не время от времени. При таком положении будет наблюдаться прилив жидкостей к голове, всем внутренним системам организма придется перестроиться. Кроме того, изменится нагрузка на мышцы и так далее.

За тем, что будет происходить с человеческим организмом в положении, близком к тому, в котором приходится находиться настоящим астронавтам, и предстоит наблюдать ученым. Исследование проводится для того, чтобы потом, в ходе выполнения реальной космической миссии, не было сюрпризов: астронавты будут знать, как следует правильно готовиться к длительным полетам.

Пробандов разделят на группы. Членам одной из них, например, предстоит лежа заниматься спортом, выполняя упражнения на выносливость и тренируя мускулатуру. Мышцы испытуемых другой группы будут сокращаться при помощи электроимпульсов - в ходе EMS-тренировок. При сравнении разных методик и результатов ученые смогут определить, как эффективнее можно поддержать жизнеспособность организма астронавта.

Пробанды получат щедрое вознаграждение