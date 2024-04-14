Рождение светила. В ближайшие месяцы ученые обещают вспышку новой звезды

На самом деле Tау Северной Короны (T CrB) — это двойная звездная система: мертвый белый карлик и доживающий свой век красный гигант. По расчетам ученых, вскоре они должны осветить ночное небо яркой вспышкой, различимой с Земли даже невооруженным глазом.

Ожидается, что произойдет это редчайшее космическое явление не позже сентября 2024 года.

Своими глазами увидеть рождение новой звезды — редкая удача, выпадающая не каждому поколению, напоминают в NASA.

Вспышки T CrB происходят с периодичностью около 80 лет, и последний раз это происходило в 1946 году.

„Я весьма взволнован, — признается один из руководителей NASA Уильям Джей Кук. — Эта штука похожа на комету Галлея — та тоже прилетает раз в 75-80 лет, — но новым звездам журналисты уделяют куда меньше внимания“.

Почему ученые так уверены в том, что это произойдет?

В большинстве случаев предсказать появление новых звезд невозможно, объясняет Кук, но астрономам известно около десятка „повторных новых“.

„Повторная — это новая, которая взрывается с какой-то периодичностью, — говорит он. — Tау Северной Короны — как раз одна из таких звезд“.

Но откуда NASA с такой уверенностью знает, что вспышка T CrB произойдет именно в ближайшие несколько месяцев?

Это вопрос наблюдений и математических расчетов. Например, в последний раз вспышка T CrB наблюдалась в 1946 году — 78 лет назад. То есть время уже подходит.

Есть и другой признак того, что T CrB готовится к взрыву, говорит Кук.

„Мы знаем, что перед тем, как стать новой, примерно на год звезда тускнеет, а Tау Северной Короны начала тускнеть еще в марте 2023 года, поэтому мы считаем, что она станет новой не позже конца сентября“.

От большинства других новых звезд T CrB отличает именно известная и относительно постоянная периодичность. Именно это делает взрыв звезды таким особенным.