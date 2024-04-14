Объявлен исторический состав участников „Гластонбери 2024“

Тем не менее, хватит жаловаться - особенно когда здесь присутствует Шанайа Твейн.

Что касается Coldplay, то их выступление в 2024 году означает, что они станут первой группой, возглавлявшей концертную программу пять раз: в 2002, 2005, 2011 и 2016 годах. Их включение в программу будет в некотором роде разочарованием, поскольку многие предсказывали, что в историческую женскую тройку может войти Мадонна, или что долгожданным выступлением порадует Брюс Спрингстин.

По словам организаторов, это также будет дебют для SZA, которая, „вполне возможно, является самой горячей хип-хоп/ R&B исполнительницей на планете“. Чертовски верно.

Певица немного рассказала о своем третьем альбоме ’Radical Optimism’, который появится в продаже 3 мая. Альбом, как утверждается, вдохновлен энергией родного города Дуа Липы - Лондона, а также „сыростью, честностью, уверенностью и свободой бритпопа 90-х“.

Это будет дебют Дуа Липы на сцене Pyramid Stage, и эта новость появилась после ее выступлений на BRITs и Grammys в начале этого года. Она также появилась на следующий день после того, как раскрыла подробности своего первого за четыре года нового альбома.

Впервые в истории два из трех хедлайнеров будут женщинами.

Поп-исполнительница Дуа Липа, R&B-сенсация SZA и Coldplay станут хедлайнерами легендарной сцены Pyramid Stage этим летом. Шанайа Твейн, тем временем, выступит в заветном "слоте легенд".

Старые-добрые хедлайнеры прошлого года - Arctic Monkeys, Guns 'N' Roses и Элтон Джон - оставляли желать лучшего и даже поговаривали, что у соорганизатора крупнейшего британского фестиваля Эмили Ивис были серьезные проблемы с бронированием лучших женских выступлений. Однако этот год не только изменил баланс, но и предложил несколько очень стильных артистов.

Мы любим поворчать о Гластонбери и о том, как порой болит голова от участия в фестивале Worthy Farm, но нельзя спорить с тем, сколько талантов они приглашают, и объявленная сегодня афиша 2024 года... Ну, это просто потрясающе.

Пятикратная обладательница премии "Грэмми" канадская звезда поделилась в Instagram видеопостом, в котором сообщила, что готовит к выступлению резиновые сапоги, дождевик и ковбойскую шляпу.

"Еще одна жемчужина на моей короне!" - написала она. "Для меня это большая честь и я так взволнована этим событием! Уже думаю о том, что надеть... Давайте войдем в историю этим летом с выступлением мечты".

Твейн идет по стопам Дайаны Росс, Долли Партон и Кайли Миноуг, и ее выступление, несомненно, станет одним из самых ярких событий этого года.

Какие еще артисты приедут на "Гласто"?

В лайн-апе много потрясающих женских выступлений, что доказывает, что послание явно дошло до Ивис и Ко.

Среди них - наши любимицы Литтл Симз и Джесси Уэр, несравненная Пи Джей Харви (которая очень старается на фестивалях этим летом), легендарная Синди Лопер, а также всегда блистательные Жанель Мона, Коринн Бейли Рэй и Арло Паркс.

Литтл Симз поделилась постером "Гластонбери" и сказала: "Единственный и неповторимый фестиваль, на котором я буду этим летом. На пирамиде, на ферме. Большой большой "Гласто", вы знаете, что это за вау. Увидимся там".

В этом году на фестивале также выступят LCD Soundsystem, Майкл Киванука, The National, Justice, Дэнни Браун, Black Pumas, Нитин Савни, Fontaines DC, The Breeders, Bonobo, Kneecap...

Посмотрите сами - этот список бесконечно впечатляет:

Поделившись новостями о хедлайнерах, Эмили Ивис сказала, что в ближайшие недели их будет "еще больше".

Учитывая, что "Гластонбери" имеет репутацию фестиваля, на котором выступают неожиданные таланты и секретные артисты из списка "А", в этом году у зрителей будут заняты руки, простите, уши.

К сожалению, как всегда бывает на "Гластонбери" - это одна из наших главных претензий, особенно по сравнению с другими европейскими фестивалями и их гораздо более разумным подходом к доступности - билеты на "Гластонбери" этого года уже распроданы.