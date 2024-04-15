Никита Кологривый признался, что у него был роман с Агатой Муцениеце

Несколько месяцев назад публика активно обсуждала предполагаемый роман Кологривого и Муцениеце, которые снялись в фильме „Я — медведь“. Люди судачили, что ради Агаты Никита ушел от жены Александрины Питиримовой, подарившей ему дочку, пишет Starhit.

Источники подтвердили эту информацию, они отмечали, что во время работы над совместной картиной между знаменитостями „проскочила отнюдь не рабочая искра“. Сообщалось, что артистка была против отношений с женатым мужчиной. Однако до супруги звезды сериала „Слово пацана“ дошли слухи об интрижке, и она ушла от него.

Бывшая избранница Никиты рассказывала, что думает о его связи с коллегой. „Честно говоря, ничего не хочется комментировать, так как в этом просто нет смысла. Только чья-то фантазия. Ни Агата, как и никто другой не были причиной нашего расставания. Видимо, поклонники Агаты, или, как пишут, ее друзья, хотели бы, чтобы так было, но, увы, они не точны в датах, информации. И уж точно не точны в фактах. Сейчас мы с Никитой в отличных отношениях, не в разводе, а остальное — личное, дальше будет видно. Людям, кто этот бред сказал и написал, большой привет. Меня эта информация очень улыбает“, — убеждала она.

И все же в свежем интервью Кологривый признался. „Роман с Агатой Муцениеце у вас был?“ — спросила у него Лаура Джугелия. „Можно сказать, что это был роман, если это кому-то нравится. Но он как был, так и всплыл“, — смеясь, ответил актер. Он подчеркнул, что это были короткие отношения.

„Я думаю, что это потребность всех артистов, которые играют пары в кино. Это такая помощь игре, то есть поиск тепла и так далее“, — добавил он. Никита сказал, что этот факт наверняка расстроил бывшего мужа Агаты Павла Прилучного. Кологривый уверен, „мажора“ вряд ли долго одолевали печальные чувства, так как он семейный человек.