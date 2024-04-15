Песни Тейлор Свифт вернулись в TikTok

В январе Universal Music удалила песни своих исполнителей, в том числе Рианны и Арианы Гранде, из TikTok, сославшись на лицензионный спор. Кроме того, многие артисты жаловались на недостаточные гонорары от TikTok.

Хотя многие из песен Тейлор Свифт, в том числе You Belong With Me и Cruel Summer, снова доступны пользователям TikTok для добавления в свои видео, музыка, принадлежащая другим исполнителям Universal, до сих пор не была повторно включена в список.

Возможно, это связано с тем, что в отличие от других артистов Свифт владеет авторскими правами на свою музыку в соответствии с условиями соглашения с Universal от 2018 года. В некоторых сообщениях предполагалось, что Swift заключил отдельную сделку с TikTok.