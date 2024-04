10 музыкантов из стран Балтии, которых вы, скорее всего, не знаете, а зря

The Boondocks

Эстонский квартет The Boondocks играет рок в его наиболее консевративном изводе. Можно сколько угодно поминать TikTok в песнях — это не прикроет старомодного хард-рокового звука, лучистой психоделии, духодподъемного пост-панка. The Boondocks все это перерабатывают в музыку, с которой надо покорять не клубы, а стадионы. Это именно что переосмысление стадионного рока — пафосной версии гитарной музыки вроде U2, The Killers и Брюса Спрингстина — но переосмысление на редкость удачное. The Boondocks уже давно известны в Эстонии, пришла пора покорять Латвию.