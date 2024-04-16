10 музыкантов из стран Балтии, которых вы, скорее всего, не знаете, а зря

Сарма Габрена

Что такое хороший эмбиент? Это музыка, которая одновременно позволяет и расслабиться, и максимально сосредоточиться на каких-то важных мыслях — и которая при этом не остается просто функцией из очередного чилл-плейлиста. Вот у рижанки Сармы Габрены получается хороший эмбиент. Вообще, у нее классическое образование по классу виолончели. Но свой инструмент она использует максимально нетипичным образом. Начнем с того, что виолончель большую часть времени находится на полу, там же на коленях сидит сама Габрена. Вокруг нее куча модуляторов звука. В руках микрофон — в который она исполняет протяжный вокализ на несколько минут. Все это могло бы выглядеть как скучные авангардные игрища для заполнения пространства в арт-галерее. Но Габрена предлагает нам создать арт-галерею у себя в голове. Ее долгие сюиты — это такой пост-эмбиент, сыгранный максимально нетипичным для него инструментом. Это музыка максимальной осознанности, которую надо слушать с закрытыми глазами, отключив все мобильные и иные устройства. .

Waterflower

Девушка под псевдонимом Waterflower выставляет на сцене растения, использует в качестве инструментов грибы и утверждает, что глубоко в наших ранах есть семена, из которых вырастут прекрасные цветы. При внешнем единении с природой Waterflower делает музыку цифровую и неодушевленную. Стрекочут электронные тарелки, бас-бочка утрамбовывает незримый танцпол, спотыкаются клавишные — а голос будто бы преломляется сквозь цифровые фильтры. Кажется, это намеренный жест: Waterflower любит и тропинку, и лесок, и цветочек, и грибок, но не готова отдавать их людям. Кажется, это антиутопия: будто все тропинки и цветочки уже затоптали и голос из будущего вещает, как мы дошли до жизни такой. Кажется, это эко-поп в лучшем виде. Музыка, после которой ты не то что запишешься на толоку — а будешь проводить ее каждые выходные. Настолько Waterflower эффектно выглядит и звучит в своей любви ко всему, что не может кричать от боли. Она будто бы озвучивает эту самую боль на языке нулей и единиц.