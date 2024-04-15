ФОТОГАЛЕРЕЯ | Посмотрите на этот азарт в глазах! В столичном ночном клубе состоялась жаркая вечеринка(6)
Ночной клуб Paparazzi вновь распахнул свои двери для гостей, приглашая их на незабываемую вечеринку, которая продолжалась до самого утра. Посетителям представился уникальный шанс окунуться в мир беззаботного веселья и танцев на протяжении всей ночи.
На протяжении ночи в клубе звучали захватывающие миксы от DJ Alex Shes, дополнявшиеся захватывающими выступлениями Go-Go девушек от Aniramas. Огромное внимание привлекали также яркие световые инсталляции, создававшие неповторимую атмосферу, а шоу с конфетти, ледяными фонтанами и лазерами добавляли эффекта и визуального наслаждения.
Папарацци вечера, команда Nivazov production, не упускали ни одного момента, запечатлевая каждый яркий момент этой ночи. Судя по полученным кадрам гости вечера остались в полном восторге!