ФОТОГАЛЕРЕЯ | Посмотрите на этот азарт в глазах! В столичном ночном клубе состоялась жаркая вечеринка

Ночной клуб Paparazzi вновь распахнул свои двери для гостей, приглашая их на незабываемую вечеринку, которая продолжалась до самого утра. Посетителям представился уникальный шанс окунуться в мир беззаботного веселья и танцев на протяжении всей ночи.