ВИДЕО | Душераздирающие кадры: первый прыжок колонии пингвинов с 20-метровой высоты попал в объектив National Geographic

Ученые рассказали, что обычно пингвинята прыгают с небольшой высоты — но эти птенцы оказались в трудном месте для входа в воду. Их родители уже ушли в море, а птенцы ждали, пока у них отрастут гладкие, водонепроницаемые взрослые перья.

На опубликованных кадрах видно, как сотни пингвинов толпятся у края ледяной скалы, пока один из них не решается на прыжок. Остальные удостоверяются, что тот не разбился, а затем прыгают вслед за ним.

National Geographic отмечает, это редкое явление уже наблюдалось учеными в прошлом, но ранее оно не транслировалось по телевидению