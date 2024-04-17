В Германии переписали Моцарта

На сцене мюнхенского Немецкого театра в пятницу, 12 апреля, состоится мировая премьера мюзикла "Волшебная флейта", сообщает информационное агентство dpa. Это не описка: речь действительно идет о мюзикле, а не о всемирно известной опере. Поставлен спектакль силами театра Festspielhaus Neuschwanstein, однако показан будет в баварской столице.

Премьера оперы "Волшебная флейта", музыку к которой написал знаменитый австрийский композитор Вольфганг Амадей Моцарт, состоялась 232 года назад в Вене. В Мюнхене решили "взбодрить" классическую постановку: в мюзикле будут использованы элементы рок-, поп-, а также латиноамериканской музыки. "Наша "Волшебная флейта" - это не лайт-версия Моцарта, - подчеркивает один из композиторов премьерной постановки Франк Нимзгерн (Frank Nimsgern). - Это новая, оригинальная музыка, вдохновленная Моцартом".

По словам создателей мюзикла, их версия - это оммаж и возможность продемонстрировать свое безграничное уважение к творчеству великого австрийца. В произведении будет много музыкальных цитат моцартовской „Флейты“ - слушателям и зрителям будет приятно узнавать те или иные пассажи. Классическое либретто Эмануэля Шиканедера (Emanuel Schikaneder) было взято постановщиками за основу, однако и оно претерпело изменения. В спектакле нашлось место таким темам, как эмансипация и борьба с расизмом.