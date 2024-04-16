Писатель Салман Рушди: потеря зрения расстраивает меня каждый день, но я не сдаюсь

Cэр Салман Рушди в пугающих подробностях рассказал BBC, что он помнит о нападении два года назад.

По словам лауреата Букеровской премии, сразу после нападения его глаз свисал на лицо как "яйцо всмятку“. Потерю глаза писатель переживает каждый день.

„Я помню, как думал, что умираю“, - сказал Салмар Рушди. „К счастью, я ошибся“.

Сэр Салман сказал, что использует свою новую книгу „Нож“ как способ бороться с последствиями случившегося.

Сэр Салман родился в семье непрактикующих мусульман и является атеистом, уже много лет он активно выступает за свободу выражения мнений. Однако сейчас, как он считает, делать это стало "гораздо сложнее“.

„Многие люди, в том числе, к сожалению, многие молодые люди, придерживаются мнения, что ограничения свободы слова часто являются хорошей идеей“, - говорит он. „В то время как, конечно, весь смысл свободы слова заключается в том, что вы должны разрешить высказывания, с которыми вы не согласны“.

Нападение на Рушди произошло 12 августа 2022 года в Нью-Йорке прямо на лекции в общественном центре. Мужчина с ножом нанес ему множество ранений. В результате писатель лишился зрения одного глаза, также сильно пострадала кисть одной из рук из-за того, что были затронуты нервы. В данный момент Рушди может работать лишь одной рукой.

Нападавшего задержали, им оказался 24-летний ливанец, возможно, имеющий связи с исламскими экстремистами.

Причиной такого поступка мог стать роман Рушди «Сатанинские стихи», который вышел в свет 1988 году. Произведение вызвало протест в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским.