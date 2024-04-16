Ант Нурхан: я выучил эстонский исключительно на практике и по песням Отта Лепланда

„Я эстонский артист. Люди могут говорить „турок“, но я эстонский артист, и я хочу быть в Эстонии“, – заявил певец, ни разу не выступавший с концертами в Турции.

По его словам, эстонский язык он выучил исключительно через практику. В изучении языка ему также во многом помогли песни, особенно Отта Лепланда.

„Он поет, как я, с таким протяжным вокалом. Я брал с него пример, как он говорит, мне это очень помогло. Я начал слушать его песни еще в Турции. В плане вокала Отт Лепланд – это просто другой уровень“, – подытожил Нурхан.