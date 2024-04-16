Финская опера „Невинность“ о шутинге в школе получила самую престижную театральную награду Великобритании

Писательница Софи Оксанен выступила автором либретто оперы.

Опера режиссера Симона Стоуна была номинирована после показа в Королевском театре Ковент-Гарден в Лондоне весной 2023 года.

Произведение получило в мире главным образом восторженные отзывы. К примеру, The New York Times назвал произведение шедевром. Пьеса получила также хвалебную рецензию от Helsingin Sanomat.

“Невинность” стала пятой и последней оперой композитора Кайи Саариахо, ушедшей из жизни летом 2023 года. Драматургом и переводчиком либретто выступил ее сын, Алекси Барриере.