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16.04.2024, 18:19

Финская опера „Невинность“ о шутинге в школе получила самую престижную театральную награду Великобритании

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ФОТО: Ekraani kuvatõmmis, Youtube

Финская опера Кайи Саариахо и Софи Оксанен „Невинность“ (Innocence) удостоилась самой престижной театральной награды Великобритании, Olivier Award, пишет Yle.

Писательница Софи Оксанен выступила автором либретто оперы.

Опера режиссера Симона Стоуна была номинирована после показа в Королевском театре Ковент-Гарден в Лондоне весной 2023 года.

Произведение получило в мире главным образом восторженные отзывы. К примеру, The New York Times назвал произведение шедевром. Пьеса получила также хвалебную рецензию от Helsingin Sanomat.

“Невинность” стала пятой и последней оперой композитора Кайи Саариахо, ушедшей из жизни летом 2023 года. Драматургом и переводчиком либретто выступил ее сын, Алекси Барриере.

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