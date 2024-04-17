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17.04.2024, 08:00

ПОДКАСТ | Комик Антон Пикули: „Не стоит ждать признания, признавайте самих себя“

 
Anton Pikuli
Anton Pikuli
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Сегодня наш досуг уже невозможно представить без стендапа. На сцене появляется все больше комиков, которые хотят заявить о себе. Гость нового выпуска „Вредного подкаста“ блогер и комик Антон Пикули вместе с ведущими Викторией Муске и Викторией Скрынник обсудили, как обстоят дела со стендапом в Эстонии, стоит ли ждать признания от родителей и нужно ли комику быть искренним с аудиторией.

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Таймкоды

00:00 - Начало подкаста.

00:26 - Привет, Антон!

01:03 - Антон на сцене такой же, как жизни или нет?

01:28 - Отношение родителей к тому, чем занимается Антон.

02:14 - „Родители игнорят всё, что я делаю“.

02:45 - Про интервью у Дудя и реакцию родителей.

03:30 - „Не пытайтесь получить признание от родителей“.

04:00 - Как Антон пришёл в комедию.

05:20 - Как дела у комиков в Эстонии? Похвала и критика.

06:30 - Какой спрос на стендап концерты в Таллинне?

07:00 - Как писать шутки? Шутки - наука?

08:15 - Антон рассказывает где лучший стендап в городе.

08:38 - Какой-то пьяный мужик кинул стакан в Антона на сцене.

10:00 - „Орущий мужик интереснее, чем твоя шутка“.

12:12 - „Я наконец-то даю ответку хулиганам и негодяям“.

12:54 - История от слушателя про Ивана Абрамова.

14:20 - Мнение Антона про Best StandUp

15:40 - „Я из профсоюза комиков“.

15:56 - Комикам не платят?

16:45 - История от слушателя про выкрики из зала.

18:24 - Про „коронные“ шутки комиков и шаблонные шутки.

19:10 - Юмор - это терапия, лучшие комики - искренние комики.

21:30 - Про женский стендап. Почему мало женщин в юморе?

22:35 - История от слушателя про хрупкую маскулинность.

24:00 - Сложнее ли девочкам пробиться в стендапе?

25:57 - Антону неловко за его первое стендап выступление.

28:15 - История от слушателя про водку и шпроты.

29:05 - Почему Антон выбрал жить в Эстонии?

30:30 - Что было самое трудное при переезде?

32:15 -“Рассматриваю переезд из Эстонии“.

32:45 - История от консула в Израиля. Обстрелы, работа, эвакуации.

34:00 - „К Таллинну было легко адаптироваться, легче, чем к Армении“.

35:57 - Кто поддерживает Антона во всех переездах.

36:40 - История от слушателя про поддержку друзей.

37:30 - Как Антон косил от армии.

39:35 - История от слушателя про армию.

40:25 - Вредный совет от Антона Пикули.

Про признание родителей

„Лично у меня признания со стороны родителей никогда не было. Даже сейчас, когда все больше людей тебя узнает, этого не происходит. Например, когда у Юрия Дудя вышел выпуск про исследователей пропаганды, родители лишь спросили: „Ты намеренно решил быть самым тупым у Дудя?“ И я такой: „Да-да, это была моя идея с самого начала“ – шутит Пикули.

Стоит понять, что не стоит ждать признания от родителей, считает Антон. „Если вам больше 20 лет, и они не нашли в вас что-то, чем они могут гордиться, то скорее всего они не найдут никогда. Просто перестаньте переживать по этому поводу и начните делать для себя, признавать самого себя и гордиться самим собой.“

Про стендап в Эстонии

„Вообще в Эстонии есть талантливые ребята, в частности в Таллинне, и перспективы у них есть. Но тех, кто выступает постоянно и проверяет новый материал, очень мало — как правило один раз в неделю, от силы два раза. В больших городах типа Москвы некоторые комики выступают по шесть раз в день. При этом наиболее активных местных комиков можно насчитать пять-шесть человек. Нередко бывает так, что кто-то спустя год-два прекращает заниматься комедией, так как не видит перспектив.“

„Однако спрос в Таллинне есть и можно делать больше мероприятий. Но сами комики мало выступают, мало готовятся, мало пишут материала. У некоторых шутки повторяются годами — с одной стороны это нормально, если шутку можно проверять и обкатывать год, с другой, если одни и те же шутки звучат не один год, а нового материала почти нет, то это не ок. Плюс ко всему, не все знают, как нужно писать шутки.“

Про написание шуток

„Я считаю, что написание шуток — это математика, необязательно талант. Просто узнай, как это работает, изучи как следует и начни действовать. Но стоит понимать, что это не так просто — сродни тому, чтобы стать профессором математики. Лично я почерпнул знания, когда смотрел много отечественного и иностранного стендапа, а также прочитал книгу „Stand Up. Библия комедии“ Джуди Картера, в которой досконально все объяснено и расписано о том, как пишутся шутки. По сути эта книга — наглядная и довольно эффективная инструкция к применению. Не нужно изобретать велосипед — просто сделай то же самое, что написано в книге Картера. Это работает“ – утверждает Антон.

Про искренность

„Сама по себе комедия носит терапевтический эффект, если в вашей жизни происходит что-то ужасное. А значит, если у вас произошло что-то плохое, стоит больше шутить об этом, не нужно делать из этого закрытую тему. Чем искреннее комик, тем лучше для слушателя и для него самого. Я сам с детства был закрытым человеком, и сейчас с каждым днем стараюсь все больше раскрываться перед публикой, проносить свою искренность через творчество. Как правило, у любого успешного комика материал по максимуму обнаженный, максимально искренний — он на большую аудиторию может рассказать историю, которой тебе с другом в подсобке будет неловко обсудить. И человек, услышавший подобное выступление, может про себя подумать: „а, это не только у меня одного такое было, значит я не один такой сумасшедший“.

Вредный совет от Антона Пикули

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