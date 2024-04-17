ПОДКАСТ | Комик Антон Пикули: „Не стоит ждать признания, признавайте самих себя“

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Таймкоды 00:00 - Начало подкаста. 00:26 - Привет, Антон! 01:03 - Антон на сцене такой же, как жизни или нет? 01:28 - Отношение родителей к тому, чем занимается Антон. 02:14 - „Родители игнорят всё, что я делаю“. 02:45 - Про интервью у Дудя и реакцию родителей. 03:30 - „Не пытайтесь получить признание от родителей“. 04:00 - Как Антон пришёл в комедию. 05:20 - Как дела у комиков в Эстонии? Похвала и критика. 06:30 - Какой спрос на стендап концерты в Таллинне? 07:00 - Как писать шутки? Шутки - наука? 08:15 - Антон рассказывает где лучший стендап в городе. 08:38 - Какой-то пьяный мужик кинул стакан в Антона на сцене. 10:00 - „Орущий мужик интереснее, чем твоя шутка“. 12:12 - „Я наконец-то даю ответку хулиганам и негодяям“. 12:54 - История от слушателя про Ивана Абрамова. 14:20 - Мнение Антона про Best StandUp 15:40 - „Я из профсоюза комиков“. 15:56 - Комикам не платят? 16:45 - История от слушателя про выкрики из зала. 18:24 - Про „коронные“ шутки комиков и шаблонные шутки. 19:10 - Юмор - это терапия, лучшие комики - искренние комики. 21:30 - Про женский стендап. Почему мало женщин в юморе? 22:35 - История от слушателя про хрупкую маскулинность. 24:00 - Сложнее ли девочкам пробиться в стендапе? 25:57 - Антону неловко за его первое стендап выступление. 28:15 - История от слушателя про водку и шпроты. 29:05 - Почему Антон выбрал жить в Эстонии? 30:30 - Что было самое трудное при переезде? 32:15 -“Рассматриваю переезд из Эстонии“. 32:45 - История от консула в Израиля. Обстрелы, работа, эвакуации. 34:00 - „К Таллинну было легко адаптироваться, легче, чем к Армении“. 35:57 - Кто поддерживает Антона во всех переездах. 36:40 - История от слушателя про поддержку друзей. 37:30 - Как Антон косил от армии. 39:35 - История от слушателя про армию. 40:25 - Вредный совет от Антона Пикули.

Про признание родителей

„Лично у меня признания со стороны родителей никогда не было. Даже сейчас, когда все больше людей тебя узнает, этого не происходит. Например, когда у Юрия Дудя вышел выпуск про исследователей пропаганды, родители лишь спросили: „Ты намеренно решил быть самым тупым у Дудя?“ И я такой: „Да-да, это была моя идея с самого начала“ – шутит Пикули.

Стоит понять, что не стоит ждать признания от родителей, считает Антон. „Если вам больше 20 лет, и они не нашли в вас что-то, чем они могут гордиться, то скорее всего они не найдут никогда. Просто перестаньте переживать по этому поводу и начните делать для себя, признавать самого себя и гордиться самим собой.“

Про стендап в Эстонии

„Вообще в Эстонии есть талантливые ребята, в частности в Таллинне, и перспективы у них есть. Но тех, кто выступает постоянно и проверяет новый материал, очень мало — как правило один раз в неделю, от силы два раза. В больших городах типа Москвы некоторые комики выступают по шесть раз в день. При этом наиболее активных местных комиков можно насчитать пять-шесть человек. Нередко бывает так, что кто-то спустя год-два прекращает заниматься комедией, так как не видит перспектив.“

„Однако спрос в Таллинне есть и можно делать больше мероприятий. Но сами комики мало выступают, мало готовятся, мало пишут материала. У некоторых шутки повторяются годами — с одной стороны это нормально, если шутку можно проверять и обкатывать год, с другой, если одни и те же шутки звучат не один год, а нового материала почти нет, то это не ок. Плюс ко всему, не все знают, как нужно писать шутки.“

Про написание шуток