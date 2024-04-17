ПОДКАСТ | Комик Антон Пикули: „Не стоит ждать признания, признавайте самих себя“
Сегодня наш досуг уже невозможно представить без стендапа. На сцене появляется все больше комиков, которые хотят заявить о себе. Гость нового выпуска „Вредного подкаста“ блогер и комик Антон Пикули вместе с ведущими Викторией Муске и Викторией Скрынник обсудили, как обстоят дела со стендапом в Эстонии, стоит ли ждать признания от родителей и нужно ли комику быть искренним с аудиторией.
Про признание родителей
„Лично у меня признания со стороны родителей никогда не было. Даже сейчас, когда все больше людей тебя узнает, этого не происходит. Например, когда у Юрия Дудя вышел выпуск про исследователей пропаганды, родители лишь спросили: „Ты намеренно решил быть самым тупым у Дудя?“ И я такой: „Да-да, это была моя идея с самого начала“ – шутит Пикули.
Стоит понять, что не стоит ждать признания от родителей, считает Антон. „Если вам больше 20 лет, и они не нашли в вас что-то, чем они могут гордиться, то скорее всего они не найдут никогда. Просто перестаньте переживать по этому поводу и начните делать для себя, признавать самого себя и гордиться самим собой.“
Про стендап в Эстонии
„Вообще в Эстонии есть талантливые ребята, в частности в Таллинне, и перспективы у них есть. Но тех, кто выступает постоянно и проверяет новый материал, очень мало — как правило один раз в неделю, от силы два раза. В больших городах типа Москвы некоторые комики выступают по шесть раз в день. При этом наиболее активных местных комиков можно насчитать пять-шесть человек. Нередко бывает так, что кто-то спустя год-два прекращает заниматься комедией, так как не видит перспектив.“
„Однако спрос в Таллинне есть и можно делать больше мероприятий. Но сами комики мало выступают, мало готовятся, мало пишут материала. У некоторых шутки повторяются годами — с одной стороны это нормально, если шутку можно проверять и обкатывать год, с другой, если одни и те же шутки звучат не один год, а нового материала почти нет, то это не ок. Плюс ко всему, не все знают, как нужно писать шутки.“
Про написание шуток
„Я считаю, что написание шуток — это математика, необязательно талант. Просто узнай, как это работает, изучи как следует и начни действовать. Но стоит понимать, что это не так просто — сродни тому, чтобы стать профессором математики. Лично я почерпнул знания, когда смотрел много отечественного и иностранного стендапа, а также прочитал книгу „Stand Up. Библия комедии“ Джуди Картера, в которой досконально все объяснено и расписано о том, как пишутся шутки. По сути эта книга — наглядная и довольно эффективная инструкция к применению. Не нужно изобретать велосипед — просто сделай то же самое, что написано в книге Картера. Это работает“ – утверждает Антон.
Про искренность
„Сама по себе комедия носит терапевтический эффект, если в вашей жизни происходит что-то ужасное. А значит, если у вас произошло что-то плохое, стоит больше шутить об этом, не нужно делать из этого закрытую тему. Чем искреннее комик, тем лучше для слушателя и для него самого. Я сам с детства был закрытым человеком, и сейчас с каждым днем стараюсь все больше раскрываться перед публикой, проносить свою искренность через творчество. Как правило, у любого успешного комика материал по максимуму обнаженный, максимально искренний — он на большую аудиторию может рассказать историю, которой тебе с другом в подсобке будет неловко обсудить. И человек, услышавший подобное выступление, может про себя подумать: „а, это не только у меня одного такое было, значит я не один такой сумасшедший“.
Вредный совет от Антона Пикули
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