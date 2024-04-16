ВИДЕО | В Эстонии начал свое турне „Цирк будущего“. На арене – высокотехнологичные голограммные инсталляции
19 апреля в Таллинне стартует эстонский тур „Цирк будущего“, сочетающий в себе высокотехнологичные голограммные инсталляции и традиционный цирк. На 360-градусной арене сафари животного мира и подводного мира оживают в голограммах.
Используя новейшую голограммную технологию, этот метод проецирует сафари в натуральную величину с различными животными и подводным миром на интерактивную сетку, окружающую всю арену. Так в своих движениях и звуках оживают слоны, жирафы, лошади и другие животные, а также представители морского мира – дельфины, акулы и черепахи.
«Цирк будущего» также привозит в Эстонию итальянское лазерное шоу профессионала Laserman , представление о котором можно получить здесь
Сегодняшний цирк, отказавшийся от использования животных в Европе, обновляет жанр с помощью голограмм и лазеров, но в то же время включает в себя старые добрые цирковые практики. Помимо Эстонии в шоу также участвуют воздушные акробаты из Франции, Молдовы и Украины. Также можно увидеть выступления жонглеров и клоунов.
«Цирк будущего» начинает турне :
19.-28. апреля на парковке Ласнамяэ Центрум
3.-12. на парковке центра Рокка-аль-Маре
17.-26. напротив Tartu Ehitus ABC, Kalda 5
С 31 мая по 1 июня на парковке Раквере Põhjakeskus.
Билеты на «Цирк будущего» продаются заранее в Piletilevi.
Дополнительная информация здесь.