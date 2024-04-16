ВИДЕО | В Эстонии начал свое турне „Цирк будущего“. На арене – высокотехнологичные голограммные инсталляции

Используя новейшую голограммную технологию, этот метод проецирует сафари в натуральную величину с различными животными и подводным миром на интерактивную сетку, окружающую всю арену. Так в своих движениях и звуках оживают слоны, жирафы, лошади и другие животные, а также представители морского мира – дельфины, акулы и черепахи.

«Цирк будущего» также привозит в Эстонию итальянское лазерное шоу профессионала Laserman , представление о котором можно получить здесь

Сегодняшний цирк, отказавшийся от использования животных в Европе, обновляет жанр с помощью голограмм и лазеров, но в то же время включает в себя старые добрые цирковые практики. Помимо Эстонии в шоу также участвуют воздушные акробаты из Франции, Молдовы и Украины. Также можно увидеть выступления жонглеров и клоунов.

«Цирк будущего» начинает турне :

19.-28. апреля на парковке Ласнамяэ Центрум

3.-12. на парковке центра Рокка-аль-Маре

17.-26. напротив Tartu Ehitus ABC, Kalda 5

С 31 мая по 1 июня на парковке Раквере Põhjakeskus.

Билеты на «Цирк будущего» продаются заранее в Piletilevi.

Дополнительная информация здесь.