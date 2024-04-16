ФОТО и ВИДЕО | Голодные игры: в торговом центре Кристийне школьники устроили давку за бесплатное мороженое

По словам организаторов, очередь за бесплатным мороженым начали занимать примерно с 12 часов. Весь торговый центр заполонили преимущественно школьники, желающие получить порцию мороженого. В итоге началась давка, но под уверенный голос ведущего Жени Фокина школьники на время успокаивались.

Прямая трансляция Прямая трансляция завершена!

Пока толпы людей ждали своей порции сладкого угощения, мероприятие оживляли Женя Фокин в роли ведущего, а за музыкальное настрое был ответственен DJ FIELDZ. Участников ждали викторины и забавные факты о мороженом Ben & Jerry’s, гигантские плакаты-раскраски с Вуди и даже QR-игра, определяющая идеальный вкус мороженого для каждого. А чтобы не было скучно, была организована игра в „Крестики-нолики“.

Прямая трансляция Прямая трансляция завершена!

В этот день торговый центр превратился в настоящий бурлящий котел!

Мероприятия ориентировочно было заявлено до восьми часов вечера или пока не закончится лакомство, так вот Bublik выяснил, что 2000 коробочек мороженого раздали за 40 минут.

Смотри, что происходило на месте!