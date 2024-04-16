СРАВНЕНИЕ ЦЕН | Обычный или VIP-билет, на самолете или на пароме? Самые дешевые и дорогие варианты поездки на „Евровидение“

В этом году Эстонию на „Евровидении“ представят 5Miinust и Puuluup, которые выйдут на сцену 9 мая во втором полуфинале под 13-м номером. Их песня „(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“ („об этих наркотиках мы уж точно ничего не знаем“) уже заработала титул песни „Евровидения“ с самым длинным названием. До выхода представителей Эстонии на сцену осталось около трех недель. Поэтому журнал Kroonika сравнил цены на билеты на второй полуфинал, проживание в Мальмё и билеты из Эстонии в Швецию.