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17.04.2024, 09:01

ГАЛЕРЕЯ | Вернулись в 90-е: в выходные таллиннцы всю ночь ностальгировали по прошлому

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Дискотека "Назад в 90-е"
Дискотека "Назад в 90-е"
ФОТО: Erakogu

В прошлую субботу ночной клуб Privé превратился в ожившую картину из 90-х годов, окутав своих гостей в атмосферу ностальгии и бесконечного веселья. Под руководством DJ Sergei Slid, каждый присутствующий был увлечён в музыкальный вихрь того времени, под звуки хитов, которые никогда не устаревают.

Однако, вечеринка не была бы такой яркой без живого выступления MiLenaAniramas Show Performance, которое добавило меру театральности и шика к вечеру. А чтобы запечатлеть эти незабываемые моменты, фотограф SASH2RUSH и видеооператор Vincent Production были на посту, готовые запечатлеть каждый момент радости и веселья.

Смотрите галерею с вечеринки!

Световые инсталляции и лазерные шоу, конфети и бенгальские огни добавили магии и волшебства в воздух, превращая клуб в настоящий калейдоскоп веселья.

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