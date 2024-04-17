ГАЛЕРЕЯ | Вернулись в 90-е: в выходные таллиннцы всю ночь ностальгировали по прошлому

В прошлую субботу ночной клуб Privé превратился в ожившую картину из 90-х годов, окутав своих гостей в атмосферу ностальгии и бесконечного веселья. Под руководством DJ Sergei Slid, каждый присутствующий был увлечён в музыкальный вихрь того времени, под звуки хитов, которые никогда не устаревают.