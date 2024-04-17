ГАЛЕРЕЯ | Вернулись в 90-е: в выходные таллиннцы всю ночь ностальгировали по прошлому(1)
В прошлую субботу ночной клуб Privé превратился в ожившую картину из 90-х годов, окутав своих гостей в атмосферу ностальгии и бесконечного веселья. Под руководством DJ Sergei Slid, каждый присутствующий был увлечён в музыкальный вихрь того времени, под звуки хитов, которые никогда не устаревают.
Однако, вечеринка не была бы такой яркой без живого выступления MiLenaAniramas Show Performance, которое добавило меру театральности и шика к вечеру. А чтобы запечатлеть эти незабываемые моменты, фотограф SASH2RUSH и видеооператор Vincent Production были на посту, готовые запечатлеть каждый момент радости и веселья.
Смотрите галерею с вечеринки!
Световые инсталляции и лазерные шоу, конфети и бенгальские огни добавили магии и волшебства в воздух, превращая клуб в настоящий калейдоскоп веселья.