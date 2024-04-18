„Даже я могу потерять работу“. Билл Гейтс рассказал, людям каких профессий нечего бояться, что их заменят роботы

Во время подкаста с директором OpenAI Сэмом Альтманом, чья компания создала популярную нейросеть ChatGPT, Билл Гейтс порассуждал о перспективах применения ИИ в экономике. По его мнению, чем «умнее» становится искусственный интеллект, тем сильнее он влияет на положение людей на рынке труда — в частности, некоторые сотрудники рискуют потерять свои рабочие места. При этом основатель Microsoft уверен, что ряд профессий, наоборот, благодаря ИИ получит новый толчок к развитию.

Гейтс считает, что есть три сферы деятельности, представителям которых не грозит замена искусственным интеллектом, — по крайней мере, в обозримом будущем.

«Три главных карьерных плана для молодых людей — это альтернативная энергетика, биомедицина и области, связанные с развитием искусственного интеллекта», — заявил Гейтс и признал, что он со своей нынешней профессией «тоже может потерять работу».

Бизнесмен пояснил свои слова по каждому пункту. Так, он считает, что развитие альтернативной энергетики требует человеческого опыта, способности критически мыслить, решать сложные проблемы и внедрять инновации — а ИИ еще не способен заменить творческое мышление человека в этой области.

Что касается биомедицины, в ней необходим не только индивидуальный подход, но также эмпатия, коммуникативные навыки, способность адаптироваться к сложным ситуациям — все это искусственный интеллект тоже пока не может воспроизвести.

Наконец, хотя ИИ потенциально может заменить многие профессии, по иронии судьбы, сама сфера его разработки требует уникальных человеческих навыков и творческого подхода. Проектировщики и инженеры в области искусственного интеллекта должны понимать потребности и этику использования ИИ, чтобы эту технологию можно было наилучшим образом применять на благо человечества.