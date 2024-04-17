О чем говорили? Такер Карлсон опубликовал интервью с Павлом Дуровым

Павел Дуров дал часовое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Предприниматель рассказал о своем детстве и молодости, создании соцсети „ВКонтакте“ и мессенджера Telegram, жизни в Дубае и проблемах со спецслужбами. Ролик опубликован на канале Карлсона в YouTube.

В центре интервью оказался успех мессенджера, созданного Дуровым в 2013 году. Он рассказал, что в Telegram уже более 900 млн пользователей. Рост популярности сервиса продолжается без всяких затрат на рекламу: „Telegram распространяется как лесной пожар. Каждый день регистрируются 2,5 млн пользователей“. Ожидается, что до конца года аудитория приложения превысит миллиард человек. В команде Дурова 30 инженеров, причем основатель напрямую работает с сотрудниками и не пользуется услугами HR-специалистов.

Необходимость создания Telegram Дуров объяснил тем, что хотел иметь безопасную связь с братом Николаем. Работа над мессенджером началась еще в России. Команда сервиса рассматривала возможность переезда в Берлин, Лондон, Сингапур и Сан-Франциско, но в итоге выбрала Дубай. В Калифорнии Дурова попытались ограбить. Кроме того, его стартап привлек внимание ФБР. По словам предпринимателя, ведомство хотело внедрить в Telegram инженера, который создал бы лазейки для получения доступа к конфиденциальной информации.

Другие заявления Павла Дурова, сделанные в ходе интервью:

• В начале разговора бизнесмен рассказал о детстве в СССР и переезде семьи в Италию, когда ему было четыре года. Брат Павла Николай был вундеркиндом, увлекающимся математикой, его показывали на итальянском телевидении. Отец предпринимателя, филолог Валерий Дуров, специализирующийся на литературе Древнего Рима, в начале 1990-х годов возглавил кафедру СПбГУ.

• Дуров рассказал о причинах продажи своей доли в соцсети „ВКонтакте“ в 2014 году и переезде из России. Он отметил, что не собирается возвращаться, а также не намерен в будущем посещать ни одну из крупных геополитических держав, в их числе Китай и США.