„Эстонские школьники умные и находчивые“: в Эстонии объявят лучшие мини-фирмы

„Эстонские школьники умные и находчивые. Среди прочего, в финал вышли, например, напечатанные на 3D-принтере держатели и органайзеры для проводов, вырезанные лазером рождественские украшения из березовой фанеры, стильная одежда, сделанная из нераспроданных футболок, а также лимонады на основе домашних сиропов, приготовленных жителями Люманда“, - рассказала организатор мероприятия, исполнительный директор Junior Achievement Eesti Керсти Лоор.

Для участия в конкурсе мини-фирм необходимо пройти три этапа: представить письменный отчет о деятельности мини-фирмы, а также обзор расходов и доходов, сделать презентацию зрителям и жюри, а также продать свои продукты и услуги посетителям ярмарки мини-фирм, которая пройдет в этот четверг с 13:00 до 15:00 в Центре инноваций SEB.

„Ярмарка предоставит учащимся прекрасную возможность проверить свои навыки в области продаж, а за всем процессом на месте будет наблюдать наше уважаемое жюри, которое в конце дня торжественно объявит лучшие мини-фирмы“, - добавила Лоор.

Сладкие награды лучшим предоставили SEB Pank, летняя школа „Hüppelaud“, Think Human Foundation, Фонд развития жизни на селе, Büromaailm, EBS и издательство SEIK, начавшее свою деятельность как ученическое предприятие.

Конкурс пройдет в четверг, 18 апреля, в Центре инноваций SEB в Таллинне (Торнимяэ, 2) и будет открыт для всех интересующихся. Подробная программа находится здесь.

Конкурс ученических предприятий уже в десятый раз организует Junior Achievement, лидер в области предпринимательского образования в Эстонии. За годы в программе приняли участие более ста ученических предприятий и мини-фирм, некоторые из которых затем выросли в настоящие компании.

На звание лучшей мини-фирмы 2024 года претендуют 11 предприятий:

Мини-фирма школы Emili под названием Salamandel производит миндальную пасту, на 100% состоящую из миндаля, а также выпечку с содержанием миндаля, делающую начало учебного дня слаще.

Мини-фирма Тырваской гимназии Mängutaru производит настольную игру ручной работы. Игры выполняются преимущественно из переработанного материала и идеально подходят для того, чтобы интересно провести школьную перемену.

Мини-фирма Таллиннской Лиллекюлаской гимназии Squid Sweet выпустила сахарное печенье с веселым вызовом – если удастся вынуть фигурку из печенья, не сломав ее, считайте себя победителем!

Мини-фирма Люмандаской основной школы Kadakom Lymps производит лимонады с разными вкусами, в составе которых – домашние сиропы, приготовленные местными жителями Люманда.

Мини-фирма Таллиннской Лиллекюлаской гимназии Juhe Koos производит и продает качественные держатели и органайзеры для проводов, напечатанные на 3D-принтере.

Мини-фирма Таллиннской Реальной школы Hike & Seek выпускает наборы, содержащие средства для розжига и аптечку, которые удобно взять с собой в поход благодаря компактной сумочке. Набор упрощает разведение костра и гарантирует, что средства для оказания первой помощи всегда будут в наличии.

Мини-фирма Таллиннского Линнамяэского Русского лицея MF Heroes of Tomorrow производит из нераспроданных футболок и толстовок стильную одежду оригинального дизайна.

Мини-фирма школы Киндлусе Glorp выпускает подарочные наборы, в которые входят произведенная учениками разделочная доска, сыр и нож для сыра. В качестве дополнительной услуги молодые люди предлагают возможность лазерной гравировки логотипа на доске.

Мини-фирма Люмандаской основной школы LYM Wood вывела на рынок вырезанные лазером рождественские украшения из березовой фанеры и деревянные серьги.

Мини-фирма Таллиннской Лиллекюлаской гимназии Malk производит обогащенные коллагеном орешки кешью в шоколаде. Они не просто невероятно вкусные, но и поддерживают здоровье волос, ногтей, суставов и кожи.

Мини-фирма Пярнуской школы Таммсааре Poane продает вязаные крючком изделия от маленьких игрушек до больших сумок.