Таллиннский ресторатор о зарплатах официантов: „На чаевые не сильно обращаем внимание“

В эпоху затяжного ковидного, а затем и экономического кризисов, ресторанный бизнес оказался на передовой встречи с вызовами, которые далеко не каждый предприниматель готов принять. Совладелец четырех столичных ресторанов, Максим Апальков, поделился своими мыслями и опытом в эфире утреннего шоу „Кофе+„, затронув не только состояние ресторанного бизнеса на сегодняшний день, но и зарплаты официантов.

Апальков отметил, что продолжительный кризис серьезно подорвал ресторанный бизнес, вынудив многие рестораны закрыть свои двери. При этом, люди, работавшие в этой сфере, начали осознавать, насколько она подвержена колебаниям и изменениям на рынке. Некоторые из лучших кадров ушли, стремясь найти более стабильные места работы: „Хорошие люди просто ушли - нет стабильности. Кто ушел в логистику, кто в SMM, ушли в что-то связанное с компьютерами. Рестораны сейчас пытаются восстановиться, но очередной кризис мешает тому. Людей-профессионалов становится все меньше“.

Перед началом летнего сезона и открытием уличных веранд подняли тему и дополнительных рабочих мест. Сейчас бытует мнение, что рестораны остро нуждаются в официантах, но кадров не хватает.

Максим отметил, что не сталкивается с этой проблемой: „У нас сезонность не такая заметная. Основная часть наших ресторанов в спальных районах. У нас стабильный коллектив и мы не сталкиваемся с текучкой. Может у нас хорошая репутация, как работодатель, всегда вовремя платим зарплату. Да,у нас недавно появился ресторан в Ротерманни и тоже озаботились этой проблемой, но сейчас апрель, май, и уже начинают писать студенты, молодые люди. Пишут напрямую, звонят и спрашивают. Скажу честно, что проблемы большой мы не испытываем“.