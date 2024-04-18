Таллиннский ресторатор о зарплатах официантов: „На чаевые не сильно обращаем внимание“(2)
Эфир утренней передачи „Кофе+„ посетил совладелец четырех столичный ресторанов Максим Апальков. Вместе с ведущими Еленой Соломиной и Андреем Титовым они обсудили состояние ресторанного бизнеса в Эстонии, а также не смогли обойти стороной животрепещущий вопрос зарплат. Сколько получают столичные официанты? Читай далее.
В эпоху затяжного ковидного, а затем и экономического кризисов, ресторанный бизнес оказался на передовой встречи с вызовами, которые далеко не каждый предприниматель готов принять. Совладелец четырех столичных ресторанов, Максим Апальков, поделился своими мыслями и опытом в эфире утреннего шоу „Кофе+„, затронув не только состояние ресторанного бизнеса на сегодняшний день, но и зарплаты официантов.
Апальков отметил, что продолжительный кризис серьезно подорвал ресторанный бизнес, вынудив многие рестораны закрыть свои двери. При этом, люди, работавшие в этой сфере, начали осознавать, насколько она подвержена колебаниям и изменениям на рынке. Некоторые из лучших кадров ушли, стремясь найти более стабильные места работы: „Хорошие люди просто ушли - нет стабильности. Кто ушел в логистику, кто в SMM, ушли в что-то связанное с компьютерами. Рестораны сейчас пытаются восстановиться, но очередной кризис мешает тому. Людей-профессионалов становится все меньше“.
Перед началом летнего сезона и открытием уличных веранд подняли тему и дополнительных рабочих мест. Сейчас бытует мнение, что рестораны остро нуждаются в официантах, но кадров не хватает.
Максим отметил, что не сталкивается с этой проблемой: „У нас сезонность не такая заметная. Основная часть наших ресторанов в спальных районах. У нас стабильный коллектив и мы не сталкиваемся с текучкой. Может у нас хорошая репутация, как работодатель, всегда вовремя платим зарплату. Да,у нас недавно появился ресторан в Ротерманни и тоже озаботились этой проблемой, но сейчас апрель, май, и уже начинают писать студенты, молодые люди. Пишут напрямую, звонят и спрашивают. Скажу честно, что проблемы большой мы не испытываем“.
Максим заметил, что молодые работники часто обладают высокой энергией и владеют несколькими языками, что является большим плюсом. Да, иногда молодые люди могут проспать, опоздать на работу, но все-таки плюсы перекрывают минусы. Несмотря на сложности, с которыми приходится сталкиваться молодым людям, Максим подчеркивает, что обслуживание в ресторане - это не только выполнение заказов, но и создание эмоционального опыта для гостей, что в целом, студенты прекрасно понимают.
Что касается зарплат, Максим отметил, что они предлагают своим работникам зарплату, которая соответствует средней в отрасли. В целом, они стараются не слишком фокусироваться на чаевых, рассматривая их скорее как благодарность от клиентов за хорошую работу. Если говорить о точных цифрах, то Апальков ушел от ответа, подтвердив ведущим, что зарплата у официантов в среднем чуть меньше 1500 евро на руки.