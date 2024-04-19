Уютная итальянская деревушка готовится к наплыву туристов после выхода сериала Netflix

„Это побережье пропитано чрезмерным туризмом. Если из-за сериала приедет больше посетителей, я искренне надеюсь, что они приедут в низкий сезон“, – возразила владелец апартаментов Maison Escher Антонелла Флорио.

Однако есть и те, кто обеспокоены потенциальным наплывом туристов со всеми вытекающими негативными последствиями.

В наши дни туристы, отправляющиеся на побережье Амальфи, заметят контраст – теперь дорога между Позитано и Салерно известна не только видами, но и пробками. И хотя Атрани, возможно, сейчас менее загружена, чем соседний город Амальфи, но летом его пляж также заставлен рядами зонтиков и шезлонгов. В деревне сейчас доступны один четырехзвездочный отель, несколько отелей типа „постель+завтрак“, а также частное жилье для отдыха.

Как отмечает издание The Guardian , когда персонаж Эндрю Скотта едет из Неаполя в деревню Атрани на ветхом автобус, по пути ему встречается лишь одно авто, а когда он выслеживает Дикки Гринлифа на пляже, богатый американец и его девушка оказываются единственными людьми, загорающими на девственном песке.

Хотя в оригинальном романе 1955 года "Талантливый мистер Рипли" Дикки Гринлиф проживал в вымышленном Монджибелло, авторы новой сериальной экранизации решили перенести события в реально существующую деревушку Атрани, расположенную недалеко от Неаполя.

По сюжету сериала, харизматичного мелкого мошенника Тома Рипли нанимает богатый предприниматель Герберт Гринлиф, чтобы тот отправился из США в Италию и уговорил его наследника Дикки вернуться домой, покинув богемную жизнь ради семейного дела. Впрочем, в процессе у Тома возникает другой жестокий план.

4 апреля 2024 года одна из крупнейших стриминговых платформ выпустила черно-белый мини-сериал "Рипли" в жанре психологический триллер с Эндрю Скоттом и Дакотой Фэннинг, основанный на серии романов американкой писательницы Патриции Хайсмит.

С ней согласна управляющая недвижимостью Chiara’s House Луиза Крисколо.

„Наша деревня не справляется с огромным потоком туристов. Автомобили, автобусы и мотоциклы парализуют движение транспорта. Властям необходимо дольше держать открытым большее количество мест, чтобы некоторые посещения можно было перенести на другое время года, а также поощрять использование водного транспорта и предлагать более частые рейсы на автобусах меньшего размера“, – отметила она.

В то же время издание подчеркивает, что роскошная вилла, на которой в сериале живет Дикки Гринлиф, на самом деле находится не в Атрани, а на соседнем острове Капри. Вилла Торричелла была построена в 1902 году в эклектичном стиле – с башенками, мавританскими колоннадами, остроконечными арками и витыми колоннами – для пары американских светских львиц, Кейт Перри и Саиди Уолкотт, которые скрывали свои однополые отношения, изображая себя сестрами.

Вилла, башню с луковичным куполом которой легко заметить с парома, находится в частной собственности, но квартира с одной спальней, панорамной террасой и великолепным кафельным полом, по которому расхаживает персонаж Дикки, сдается на Airbnb по цене от 189 фунтов стерлингов за ночь.

Создатели „Рипли“ закрыли центр Атрани на месяц в октябре 2021 года, чтобы вернуть его в начало 60-х годов, заплатив местному бизнесу за неудобства. Год спустя здесь проводились съемки фильма „Великий уравнитель 3“, в котором также снималась Дакота Фаннинг, которая в „Рипли“ играет Мардж – подругу Дикки.

Позже в сериале Netflix проступки Рипли приводят его в Неаполь, Рим, Палермо и Венецию. В каждом городе писатель и режиссер Стивен Зайлиан использует картины Караваджо, чтобы отразить склонность мошенника к насилию и, возможно, его подавленную сексуальность. Но Риму и Венеции не чужды съемочные группы и массовый туризм. Атрани же, постоянное население которой составляет около 800 человек, готовится к переменам.